t senkinek sem kell bemutatni, a színész ugyanis már évtizedek óta csal mosolyt a nézők arcára. Még a 90-es években indult be karrierje, akkor sorra gyártotta a sikerfilmeket, de igazából azóta sem tűnt el, csak sokkal inkább megválogatja, mihez adja az arcát. Most épp A nagyfiúk 3 készül, és állítólag fergeteges lesz!

Azt talán kevesen tudják, de egyébként a színész épp egy forgatásnak köszönhetően ismerte meg és szeretett bele feleségébe, Jackie-be. 1999-ben az Apafej forgatására ajánlotta be barátja Jackie-t, akit Adam épphogy futólag ismert, a nő pedig egy pár mondatos kis szerepet kapott a filmben pincérnőként.

forrás: Apafej c. film

Ekkor beszélgetni kezdtek, és szinte rögtön beleszeretett Jackie-be, akit 2003-ban feleségül is vett. Két lányuk született, Sadie és Sunny: előbbi idén lett 20 éves, húga pedig 18, úgyhogy igazából már nem is gyerekek gyermekei. A családban pedig hagyomány lett a közös filmezés. a színész ugyanis kisebb cameókra mindig beválogatta rokonait.

Jackie több mint húsz -filmben feltűnt, Sadie és Sunny pedig már egészen kicsi koruktól (konkrétan alig két évesen már) kaptak kisebb szerepeket az apjuk produkcióiban. Ez pedig odáig jutott, hogy most már mindkét lány konkrétan színésznőként dolgozik, ráadásul főszerepeket is kaptak idén.

A család a 2010-es évek elején

Sadie idén áprilisban kapta meg első igazi filmes főszerepét a Netflix Roommates című coming-of-age vígjátékában. Devont alakítja, egy elsőéves egyetemistát, aki úgy érkezik a campusra, hogy középiskolában alig voltak barátai, ezért mindenáron szeretne végre megtalálni egy igazi legjobb barátnőt. Ebből indul egy egyre kaotikusabb lakótársi kapcsolat.

Húga, Sunny körül pedig épp most van komoly buzz, ha görgetted a Facebookot, biztosan láttál is róla posztot. A 17 éves lány ugyanis most kapta meg eddigi legnagyobb lehetőségét: ő a Netflix Don't Say Good Luck című filmjének főszereplője. Egy középiskolás lányt alakít, aki megkapja a főszerepet az iskola musicaljében, miközben megtudja, hogy édesanyja – akit nem más, mint Melanie Lynskey alakít – ismét rákkal küzd. Érzelmes, vicces, drámai történet, ami Sunnyt azonnal a középpontba állította.

A netezők pedig egyetértenek abban, hogy a két Sandler lány „elosztotta” a szülőket. Sadie inkább Adamra hasonlít, Sunny pedig Jackie-re. A nagyobb lányról mindenhol azt írják a közösségi oldalakon a netezők, hogy nagyon erősen örökölte Adam arcvonásait és mimikáját, és rendszeresen „mini Adamként” emlegetik.

Sunnyról viszont sokkal többen mondják, hogy tiszta Jackie. Amikor 2025-ben Adam egyik fellépésén énekelt, a kommentelők közül többen rögtön az édesanyjához hasonlították, és a fotók valóban magukért beszélnek.

Az elmúlt években azonban biztosan te is hallottál a nepo baby fogalmáról, és bizony ez a kifejezés a Sandler-lányokat sem kerülte el. Ami persze nem csoda, hiszen eltekintve attól, hogy gyerekkoruk óta szerepeket kapnak apjuk filmjeiben, most már tényleg bevetették a családi kapcsolatokat is. A Roommates főszerepét például lánya kapta meg, a filmet pedig nem mellesleg a színész cége készített, ráadásul a szereplőgárdában több más hollywoodi sztár gyereke is ott van: Eddie Murphy lánya, Laura Dern lánya, Martin Scorsese lánya és Chris Rock lánya is. A sajtó már konkrétan „nepo baby castként” kezdte emlegetni őket.

És akad még pár ilyen híres fiatal:

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