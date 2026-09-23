A Victoria's Secret egyik leghíresebb modellje 15 évet fiatalodott vissza: nem hittek az emberek a szemüknek arcát látva

A 45 éves brazil modell most ismét magára irányította a figyelmet, legfrissebb vörös szőnyeges fotóin ugyanis annyira más arcát mutatta, hogy sokan szinte rá sem ismertek. Karcsúbb, karakteresebb vonásai és friss megjelenése miatt rajongói szerint úgy fest, mintha legalább 15 évet fiatalodott volna.

új külseje mindenkit meglepett

A modell szeptember 18-án, a madridi Mercedes-Benz Fashion Week zárópartiján jelent meg, ahol hátrafésült hajjal és az arcát hangsúlyozó sminkkel lépett a fotósok elé. Magasabban ívelt szemöldöke, hangsúlyos arccsontja és határozottabb állvonala azonnal feltűnést keltett. A róla készült képek rövid idő alatt bejárták a közösségi médiát, és rengetegen jegyezték meg, hogy Lima arca ismét sokkal inkább emlékeztet arra a korszakára, amikor a Victoria’s Secret kifutójának egyik legnagyobb sztárja volt. Különösen azért lett ekkora visszhangja a változásnak, mert a modell néhány évvel ezelőtti megjelenése egészen más reakciókat váltott ki.

forrás: Pablo Cuadra/Getty Images

2023-ban még komoly kritikákat kapott

2023 novemberében A kiválasztottak: Az énekesmadarak és kígyók balladája Los Angeles-i premierjén jelent meg, nem sokkal harmadik gyermeke, Cyan születése után. Akkor arca teltebbnek, lágyabbnak tűnt, és sokan azonnal találgatni kezdtek arról, vajon történt-e valamilyen esztétikai beavatkozás. A modell nem hagyta szó nélkül a kommenteket. Smink nélküli fotóval válaszolt, és arra utalt, hogy amit az emberek látnak, az egyszerűen egy többgyermekes, fáradt édesanya arca, akinek egy kisgyermek és több kutya mellett rengeteg dolga akad. Később arról is beszélt, hogy várandósságai során mindig jelentősen változott a testsúlya, és a szülése utáni időszakban egészen más dolgok foglalkoztatták, mint hogy megfeleljen a külsejével kapcsolatos elvárásoknak.

Keményen dolgozott azért, hogy újra formába kerüljön

Cyan születése után Lima fokozatosan tért vissza a rendszeres edzéshez. A súlyzós tréningeket kardióval kombinálta, emellett bokszol, HIIT-edzéseket végez és ugrókötelezik is. A teste mellett az arca is látványosan megváltozott az elmúlt években. Az interneten több esztétikai szakember is találgatni kezdett arról, hogy kizárólag fogyásról és sminkről lehet-e szó, vagy esetleg kisebb esztétikai kezelések is szerepet játszhattak az átalakulásban. Felmerült többek között az arctájéki zsír csökkentése és finoman alkalmazott töltőanyagok lehetősége is, ezekről azonban Lima nem erősített meg semmit. Éppen ezért azt sem lehet biztosan kijelenteni, hogy bármilyen beavatkozáson átesett volna.

Mintha visszatért volna a régi

A legújabb képeken mindenesetre ismét azok a markáns arccsontok és karakteres vonások kerültek előtérbe, amelyekkel annak idején világsztárrá vált. A változás azért is ennyire feltűnő, mert a 2023-as fotókkal egymás mellé téve szinte két teljesen különböző korszakát látjuk. Bár a közösségi médiában továbbra is rengetegen próbálják megfejteni, mi áll a látványos átalakulás hátterében, egyvalami biztos: legfrissebb megjelenésével ismét sikerült elérnie, hogy mindenki róla beszéljen.