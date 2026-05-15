A Harry Potter rajongói imádni fogják A Bridgerton család sztárjának új filmjét: A varázslatos titokfa felültet a nosztalgiavonatra!

Bár A Bridgerton család következő, ötödik évadja sajnos csak 2027-ben debütál a Netflixen, pár dolgot azért máris tudunk a készülő epizódokról: először is, a reflektorfény ezúttal Francescára (Hannah Dodd) és néhai férjének unokatestvérére, Michaelára (Masali Baduza) irányul.
Éppen ezért lesznek olyan szereplők, akiket ritkábban láthatunk majd az új részekben… például Penelope Bridgertont! A Colin feleségét alakító Nicola Coughlan ugyanis úgy döntött, hogy már csak pár jelenetre tér vissza az ötödik szezonra, amit könnyedén meg is tehet, hiszen többé nem az ő karaktere írja Lady Whistledown pletykalapját sem.
Na persze a szakmájának nem fordít hátat, szóval nekünk sem kell búcsút vennünk a most 39 éves sztártól, sőt, május 28-tól becsekkolhatunk a mozikba a legújabb, A varázslatos titokfa (The Magic Faraway Tree) című filmjére.
Ebben olyan színészek oldalán láthatjuk, mint Andrew Garfield Andrew Garfield színész 23cikk 2galéria 0videó Még több róla , A Korona sorozatban II. Erzsébet brit királynőt alakító Claire Foy, a Mission: Impossible, a Dűne-filmek sztárja, Rebecca Ferguson vagy az Oscar-díjas Judi Dench.
A mozi Enid Blyton azonos című fantasy-gyermekkönyvének adaptációja, szóval míg a legkisebbeket elvarázsolja, addig a Mary Poppinsszal, illetve Harry Potterrel felnövő milleniálokban szívmelengető, nosztalgikus érzést kelthet.
„Nagyon remélem, hogy a nézők újra átélhetik, milyen is volt gyereknek lenni, felidézi nekik azokat a varázslatos világokkal teli filmeket, amiken felnőttünk, és amelyeket mindannyian annyira szerettünk fiatalon” – jelentette ki Nicola Coughlan, aki egy Silky nevű tündért kelt életre.
A sztorit természetesen nem spoilereznénk el, de az nem titok, hogy a három Thompson-testvérek a főhősei, akik a szüleik tiltása ellenére belépnek az otthonuk közelében található erdőbe és felfedeznek egy varázslatos fát. „Bízom benne, hogy tényleg megnevetteti az embereket.” A színésznő szerint ezt az örömteli filmet a moziban kell megnézni.
Mikor a premieren szélesvásznon láttam, arra gondoltam, pontosan ilyen élménynek kellene lennie.
A klasszikussá vált tündérmesét az alkotók modernizálták, és fontos üzeneteket rejtettek el benne: a Thompson család a nagyvárosi, okoseszközökkel teli otthont a vidéki életre cseréli. „Azt hiszem, ez egyfajta küldetésnyilatkozat egy természetközelibb jövőért. Úgy érzem, egyre több szülő és fiatal ébred rá arra, hogy valami nagyon nem stimmel” – mondja az apukát játszó Andrew Garfield Andrew Garfield színész 23cikk 2galéria 0videó Még több róla , aki mindenkit arra biztat, hogy időről időre kapcsoljanak ki egy fa alatt ücsörögve, mert ma a természetről elfelejtkezve, attól elszakítva élünk.
A színész úgy látja, a social media platformok rossz hatással lehetnek a fiatal generációkra, Nicola Coughlan pedig maximálisan egyetért a kollégájával, éppen ezért csak akkor lép be a közösségi média platformjaira, ha posztol valamit, amúgy törli azokat a telefonjáról. Persze tudjuk, nem egyszerű digitális detoxot tartani ma, amikor a legtöbben virtuálisan tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal vagy akár a munkatársainkkal – de első lépésnek tökéletes lehet az is, ha megnézed a moziban A varázslatos titokfa filmet, és közben TÉNYLEG félreteszed a mobilodat.
