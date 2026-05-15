A Harry Potter rajongói imádni fogják A Bridgerton család sztárjának új filmjét: A varázslatos titokfa felültet a nosztalgiavonatra!

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 15. 14:46

Kedves, nyájas olvasónk, Lady Whistledown, azaz Nicola Coughlan ismét egy különleges történetet mesél el nekünk - de ezúttal egy szó szerint tündérmesébe illőt.

Bár A Bridgerton család következő, ötödik évadja sajnos csak 2027-ben debütál a Netflixen, pár dolgot azért máris tudunk a készülő epizódokról: először is, a reflektorfény ezúttal Francescára (Hannah Dodd) és néhai férjének unokatestvérére, Michaelára (Masali Baduza) irányul.

Éppen ezért lesznek olyan szereplők, akiket ritkábban láthatunk majd az új részekben… például Penelope Bridgertont! A Colin feleségét alakító Nicola Coughlan ugyanis úgy döntött, hogy már csak pár jelenetre tér vissza az ötödik szezonra, amit könnyedén meg is tehet, hiszen többé nem az ő karaktere írja Lady Whistledown pletykalapját sem.

Na persze a szakmájának nem fordít hátat, szóval nekünk sem kell búcsút vennünk a most 39 éves sztártól, sőt, május 28-tól becsekkolhatunk a mozikba a legújabb, A varázslatos titokfa (The Magic Faraway Tree) című filmjére.

Ebben olyan színészek oldalán láthatjuk, mint Andrew Garfield Andrew Garfield színész 23cikk 2galéria 0videó Még több róla , A Korona sorozatban II. Erzsébet brit királynőt alakító Claire Foy, a Mission: Impossible, a Dűne-filmek sztárja, Rebecca Ferguson vagy az Oscar-díjas Judi Dench.

A mozi Enid Blyton azonos című fantasy-gyermekkönyvének adaptációja, szóval míg a legkisebbeket elvarázsolja, addig a Mary Poppinsszal, illetve Harry Potterrel felnövő milleniálokban szívmelengető, nosztalgikus érzést kelthet.

„Nagyon remélem, hogy a nézők újra átélhetik, milyen is volt gyereknek lenni, felidézi nekik azokat a varázslatos világokkal teli filmeket, amiken felnőttünk, és amelyeket mindannyian annyira szerettünk fiatalon” – jelentette ki Nicola Coughlan, aki egy Silky nevű tündért kelt életre.

A sztorit természetesen nem spoilereznénk el, de az nem titok, hogy a három Thompson-testvérek a főhősei, akik a szüleik tiltása ellenére belépnek az otthonuk közelében található erdőbe és felfedeznek egy varázslatos fát. „Bízom benne, hogy tényleg megnevetteti az embereket.” A színésznő szerint ezt az örömteli filmet a moziban kell megnézni.

Mikor a premieren szélesvásznon láttam, arra gondoltam, pontosan ilyen élménynek kellene lennie.

A varázslatos titokfa című film május 28-tól látható a mozikban!
A klasszikussá vált tündérmesét az alkotók modernizálták, és fontos üzeneteket rejtettek el benne: a Thompson család a nagyvárosi, okoseszközökkel teli otthont a vidéki életre cseréli. „Azt hiszem, ez egyfajta küldetésnyilatkozat egy természetközelibb jövőért. Úgy érzem, egyre több szülő és fiatal ébred rá arra, hogy valami nagyon nem stimmel”mondja az apukát játszó Andrew Garfield Andrew Garfield színész 23cikk 2galéria 0videó Még több róla , aki mindenkit arra biztat, hogy időről időre kapcsoljanak ki egy fa alatt ücsörögve, mert ma a természetről elfelejtkezve, attól elszakítva élünk.

A színész úgy látja, a social media platformok rossz hatással lehetnek a fiatal generációkra, Nicola Coughlan pedig maximálisan egyetért a kollégájával, éppen ezért csak akkor lép be a közösségi média platformjaira, ha posztol valamit, amúgy törli azokat a telefonjáról. Persze tudjuk, nem egyszerű digitális detoxot tartani ma, amikor a legtöbben virtuálisan tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal vagy akár a munkatársainkkal – de első lépésnek tökéletes lehet az is, ha megnézed a moziban A varázslatos titokfa filmet, és közben TÉNYLEG félreteszed a mobilodat.

