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Meglepődtek a rajongók a Vámpírnaplók sztárjának külsején: szomorú oka van annak, hogy évek óta nem láttuk

#Vámpírnaplók
#Sorozat
#Steven R. McQueen
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 4. 19:30

Forrás: Photo by Blake Tyers - © ©2014 The CW Network. All Rights Reserved

Vámpírnaplók
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Steven R. McQueen sok néző szívébe belopta magát Jeremy Gilbertként a sorozatban, és a fanok meg is védték kedvencüket az őt kritizálóktól!

A Vámpírnaplók Jeremy Gilbertjét alakító Steven R. McQueen hosszú évek óta nem vett részt a sorozat rajongóinak szervezett találkozókon, október elején azonban a most harmincnyolc éves színész is becsekkolt Párizsban Forever Mystic Falls Fan Meet 7 rendezvényre, ahol mosolyogva osztott fotózkodott a fanokkal.

Az Elena öccsét életre keltő sztár megjelenése alaposan meglepte rajongókat: azonban kiálltak kedvencük mellett a külsejét kritizálókkal szemben, és felhívták rá a figyelmet, nem tudhatják, min ment keresztül a színész az elmúlt években, ami miatt most túlsúllyal küzd.

A magánéletéről valóban nagyon kevés információnk van, de az nyílt titok, hogy Steven 2018 májusában felbontotta az eljegyzését Alexandra Silva modellel, 2024-ben pedig elveszítette az édesapját. A fanok között sokan úgy vélik, a Vámpírnaplók sztárja depresszióval küzdhetett a családja tragédiája miatt.

Steven R. McQueen sok néző szívébe belopta magát Jeremy Gilbertként a Vámpírnaplók sorozatban
forrás: Photo by Bob Mahoney - 2012 The CW Network. All Rights Reserved.
Steven R. McQueen sok néző szívébe belopta magát Jeremy Gilbertként a Vámpírnaplók sorozatban

Ez lehet az oka annak, hogy visszavonult a színészettől és nem jelent meg a nyilvánosság előtt, továbbá nem fogadott el meghívást egyetlen rajongóknak szervezetett eseményen sem. A vele találkozó fanok dicsérték őt kommentekben: azt írták, végtelenül kedves ember, és örülnek, hogy újra láthatták őt.

Jöhet pár kulisszatitok a kedvenc sorozatodról?

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11 titok, amit eddig nem tudtál a Vámpírnaplókról

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