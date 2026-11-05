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Így néznek ki most A szökés sztárjai, 21 évvel a premier után

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Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. november 5. 10:37

Forrás: A szökés c. sorozat

Így néznek ki most A szökés sztárjai, 21 évvel a premier után
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A 2000-es évek egyik legsikeresebb sorozata volt A szökés, amelynek szereplői még ennyi évvel később is nagy szeretettel beszélnek a forgatásról. De mi lett velük azóta?

Bár a sorozat 2005-ben jelent meg, Magyarországra 2006 nyarán futott be. Ez pedig azt jelenti, hogy mire elkezdődött a suliidőszak, MINDENKI a tévé előtt ült szerda esténként, hogy a Barátok közt után A szökés legújabb epizódján izguljunk. Mert ez a sorozat abban az időszakban tényleg az egyik legnagyobb favorit volt a nézők körében!

Ami persze nem meglepő, hiszen a történet, a szereplőgárda és a megvalósítás is öt csillagos volt. A szökés egy zseniális mérnökről, Michael Scofieldről szólt, aki szándékosan börtönbe juttatta magát, hogy kiszabadítsa ártatlanul halálra ítélt bátyját, Lincolnt. A testére tetovált szökési terv azonban csak a kezdet volt: hamar kiderült, hogy a háttérben egy veszélyes összeesküvés húzódik. A széria négy évadot élt meg, majd 2017-ben (a rajongók nagy örömére) egy ötödik évadra is visszatért. A hatodik is zöld lámpát kapott, talán emlékszel is, ám 2020-ban Wentworth Miller azt nyilatkozta az Instáján, hogy kilépett a folytatásból, mert többé nem fog heteroszexuális karaktert alakítani homoszexuális színészként. A sorozatot viszont mindig imádta, és a többiek is nagy szeretettel beszélnek róla, sőt, talán nem is tudtad, de már forgatják a spin-offot is.

Azért el kell keserítenünk, nem Michael és Lincoln története folytatódik: az új Szökés a Prison Break: Black Creek címet viseli, és az eredeti sorozat világában játszódik, de új történetet és új főszereplőket kap. A középpontban Emily Browning karaktere, Cassidy áll, egy volt katona, aki börtönőrként vállal munkát Amerika egyik legveszélyesebb börtönében valakiért, akit szeret. Egyelőre nem tudni, bárki visszatér-e a korábbi csapatból, de voltak, akik azt nyilatkozták, hogy abszolút nyitottak lennének.

És mi történt a szereplőkkel az elmúlt 21 évben, mióta a premier lefutott? Utánajártunk, és elhoztuk a legfrissebb fotókat és infókat róluk!

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21 évvel később: így néznek ki most A szökés sztárjai

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