A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek
Forrás: Rich Fury/Getty Images
A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek
Ha eddig csak fél szemmel figyelted a K-pop világát, 2026 garantáltan az az év lesz, amikor már nem tudsz majd elmenni mellette.
A rajongók számára ez eleve ünnepi időszak, de a visszatérések, jubileumok és világturnék sűrűsége alapján kijelenthetjük: ritkán látott volumenű év elé nézünk. 2026 nem csupán egy erős év a K-pop számára, hanem egy generációs pillanat. Legendás csapatok ünnepelnek, ikonikus formációk térnek vissza, és közben új projektek építik tovább a globális jelenlétet. Ha valaha is volt idő beszállni a K-pop univerzumába, most biztosan az.
Így ennek örömére készítettünk egy kis összesítőt, mi is fog történni idén, mire számíthat a K-Pop világ rajongóbázisa. A következő válogatás igazi ínyencség lesz!
Lássuk!
Érdemes beszerezni a JOY legújabb lapszámát, főleg, ha odáig vagy Koreáért! Ez a lapszám ugyanis az I Love Korea Issue nevet kapta, és nem véletlenül: a BLACKPINK csodás Jeannie-je szerepel a címlapon, belül pedig rengeteg izgalmas cikk vár rád.
Ha kíváncsi lettél, olvass bele a lapszámba:
Címlapunkon a Blackpink szupersztárja, a K-pop ikon, Jennie:
