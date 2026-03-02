Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek

#előrejelzés
#Korea
#Csapat
#k-pop
#banda
#2026
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. február 26. 17:44

Forrás: Rich Fury/Getty Images

K-Pop
A nap cikke

Napi horoszkóp március 1.: a Nyilasoknak sikerül egy bonyolult helyzetet megoldaniuk, a Vízöntők kellemetlen témában foglalnak állást

A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!

Promóciók

Tudatos bőrvédelem nemtől függetlenül

A téli hideg az egyik legnagyobb ellensége a bőrnek.

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Szemüveg, mint stílusnyilatkozat: rólad mit árul el a szemüveged?

A mostani szemüveged azt meséli el rólad, amit szeretnél, hogy mások lássanak, amikor rád néznek? Ha nem, akkor olvasd e...
Olvasd el!

Ha ez a vezetékneved, akár királyi felmenőd is lehet – nézd meg a listát

Sokan nem is gondolnák, hogy a felmenőik között királyi vagy nemesi személyek is lehettek. A vezetéknév viszont rávilágíthat erre!

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg

A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek

Ha eddig csak fél szemmel figyelted a K-pop világát, 2026 garantáltan az az év lesz, amikor már nem tudsz majd elmenni mellette.

Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp március: az Oroszlánoknak érdemes nyílt lapokkal játszaniuk, a Skorpiók számára különleges randit tartogat a hónap

Az előtted álló hónap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerelmi horoszkópodra!

Olvasd el!

Heti horoszkóp március 2-8.: az Oroszlánok ügyei pozitív irányt vesznek, a Bakok valakinek a segítségére lehetnek

Március első hetében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha eddig csak fél szemmel figyelted a K-pop világát, 2026 garantáltan az az év lesz, amikor már nem tudsz majd elmenni mellette.

A rajongók számára ez eleve ünnepi időszak, de a visszatérések, jubileumok és világturnék sűrűsége alapján kijelenthetjük: ritkán látott volumenű év elé nézünk. 2026 nem csupán egy erős év a K-pop számára, hanem egy generációs pillanat. Legendás csapatok ünnepelnek, ikonikus formációk térnek vissza, és közben új projektek építik tovább a globális jelenlétet. Ha valaha is volt idő beszállni a K-pop univerzumába, most biztosan az.

Így ennek örömére készítettünk egy kis összesítőt, mi is fog történni idén, mire számíthat a K-Pop világ rajongóbázisa. A következő válogatás igazi ínyencség lesz!

Lássuk!

Galéria / 10 kép

A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Érdemes beszerezni a JOY legújabb lapszámát, főleg, ha odáig vagy Koreáért! Ez a lapszám ugyanis az I Love Korea Issue nevet kapta, és nem véletlenül: a BLACKPINK csodás Jeannie-je szerepel a címlapon, belül pedig rengeteg izgalmas cikk vár rád.

Kép
forrás: JOY

Ha kíváncsi lettél, olvass bele a lapszámba:

Címlapunkon a Blackpink szupersztárja, a K-pop ikon, Jennie:

Kép
forrás: JOY

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Tudatos bőrvédelem nemtől függetlenül

A téli hideg az egyik legnagyobb ellensége a bőrnek.

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Szemüveg, mint stílusnyilatkozat: rólad mit árul el a szemüveged?

A mostani szemüveged azt meséli el rólad, amit szeretnél, hogy mások lássanak, amikor rád néznek? Ha nem, akkor olvasd e...
Kép
Szépség

Tényleg eltűntetik a ráncokat az arctapaszok? Bőrgyógyász válaszol

Te kipróbálnád a legújabb szépségápolási trendet, ami állítólag megszünteti a ráncokat is?

Kép
Életmód

A születésed dátuma felfedi, milyen lélektípusba tartozol

Nagyon sokat elmond rólad az, hogy a hónap hányadik napján születtél!

Kép
Életmód

Havi horoszkóp március: a Kosoknak érdemes a pihenésre is időt fordítaniuk, az Ikreknek nehéz döntést kell meghozniuk

Ez a hónap több jegy számára is nagy változásokat tartogat. A 2026-os március izgalmas lesz és garantáltan eseménydús!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg

A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Életmód

Ha ez a vezetékneved, akár királyi felmenőd is lehet – nézd meg a listát

Sokan nem is gondolnák, hogy a felmenőik között királyi vagy nemesi személyek is lehettek. A vezetéknév viszont rávilágíthat erre!

Kép
Életmód

Szerelmi horoszkóp március: az Oroszlánoknak érdemes nyílt lapokkal játszaniuk, a Skorpiók számára különleges randit tartogat a hónap

Az előtted álló hónap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerelmi horoszkópodra!