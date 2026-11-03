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A Lost – Eltűntek sztárja felfedte az igazi okot: ezért hagyta ott Hollywoodot karrierje csúcsán
Forrás: Mario Perez/Disney General Entertainment Content via Getty Images
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Ha láttad a Lost – Eltűntek sorozatot, biztosan emlékszel Kate-re, akit Evangeline Lilly alakított! A színésznő később a Marvel-filmekben is feltűnt, viszont 2024-ben, a karrierje csúcsán bejelentette, hogy visszavonul.
Bár kívülről meglepőnek tűnhetett a döntése, ő más életet képzelt el magának. Most egy interjúban bevallotta, miért vágyott nyugalomra, és azt is, hogy a sikernek akkor sem könnyű hátat fordítani, ha tudod, másra van szükséged.
Sosem álmodozott hírnévről!
„Mindig is utáltam híresnek lenni” – jelentette ki. Evangeline Lilly Evangeline Lilly színésznő 6cikk 1galéria 0videó Még több róla ezt korábban sem titkolta: a nyilvánosságot a színészi pályával megszerezhető vagyon árának tekintette, és sokkal jobban vágyott egy csendesebb életre. A történetmesélést továbbra is szereti, de most a saját történeteivel szeretne foglalkozni, és szívesebben maradna a kamera mögött.
Mindez ráadásul nem egyik napról a másikra jutott eszébe. Egy 2006-os felvételen már arról beszélt, hogy tíz év múlva ideális esetben visszavonul színésznőként, családot szeretne alapítani. A videót a 2024-es bejelentésekor osztotta meg újra, amikor nyilvánosan is elmondta, hogy búcsút int a színészetnek. Akkor ugyanakkor a későbbi visszatérés lehetőségét is nyitva hagyta.
Nehéz elengedni a sikert!
A sztár azért azt is elismerte, hogy nehéz tudatosan lemondani a befolyásról, a bevételekről és arról a rengeteg pozitív visszajelzésről, amit egy sikeres hollywoodi karrier adhat. Voltak pillanatok, amikor őt is megijesztette, mit jelent majd a döntése, de ettől még biztos volt benne, hogy meg akarja hozni.
Egyébként ő valójában már jóval korábbra, egészen pontosan 2020-ra teszi a Hollywoodtól való visszalépésének időpontját, de a nyilvánosság csak négy évvel később értesült róla. Vagyis már volt ideje megtapasztalnia és megszoknia, milyen a korábban megszokott karrierje nélkül élni.
Merre tovább?
Evangeline Lilly Evangeline Lilly színésznő 6cikk 1galéria 0videó Még több róla t már a színészet előtt is a humanitárius munka érdekelte: politikatudományt és nemzetközi kapcsolatokat tanult, és diplomáciai vagy segítő pályában gondolkodott. Az interjúban elmondta, hogy huszonkét éve végez humanitárius munkát Ruandában, és a jövőben még több ilyen feladatot szeretne vállalni. Fontos számára, hogy személyesen is részt vegyen mások támogatásában.
A visszavonulásával kapcsolatban ma már megkönnyebbülésről is beszél. Elmondása szerint a pályája végére komoly, krónikus egészségi panaszokkal küzdött, és úgy érzi, a munkával és a nyilvánossággal járó terhelés túl sok volt számára. Mióta hátat fordított Hollywoodnak, azóta javult a közérzete, egészségesebbnek és boldogabbnak érzi magát, a döntését pedig nem bánta meg.
Kíváncsi vagy, mi történt a sorozat többi sztárjával?
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