Kevés annál különlegesebb dolog történhet egy színésszel, mint amikor egy olyan filmes univerzum részévé válhat, amelyért gyerekkora óta rajong.azonban ennél is tovább ment: nemcsak szerepet kapott Az éhezők viadala legújabb részében, hanem saját dalt is írt hozzá. Ráadásul a szerzemény sokkal személyesebb lett, mint azt elsőre gondolnánk.

A mindössze 20 éves színésznő az Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című filmben Maysilee Donnert alakítja, és a forgatás során annyira közel került a karakteréhez, hogy végül egy egész dalt szentelt neki. A Half Alive című szám azonban nemcsak Maysilee történetét meséli el, hanem Mckenna saját érzéseit és a forgatáson kialakult barátságait is megörökíti.

A színésznő interjújában mesélt arról, hogyan született meg a dal, miért volt különösen fontos számára, és milyen apró meglepetést rejtett el benne a rajongóknak.

Gyerekkori rajongóból lett az egyik legfontosabb szereplő

Mckenna Grace számára Az éhezők viadala mindig is sokkal többet jelentett egy egyszerű filmes franchise-nál. Már jóval azelőtt rajongott a történetért, hogy lehetőséget kapott volna szerepelni benne, sőt korábban rajongói videókat is készített a filmekhez. Most pedig nemcsak a szereplőgárda tagjaként, hanem a hivatalos filmzenei album egyik előadójaként is részese lehet ennek az univerzumnak. A színésznő az elmúlt hetekben szinte folyamatosan úton volt a film nemzetközi sajtókörútja miatt. Párizs, Sydney, London és Madrid után éppen Los Angelesből tartott Mexikóvárosba, amikor interjút adott.

A filmben Maysilee Donnert alakítja, akinek története szorosan kapcsolódik a fiatal Haymitch Abernathy sorsához. Mckenna számára különösen fontos volt, hogy ne csak színészként, hanem zenészként is megmutathassa, hogyan látja a karakterét. Bár sokan elsősorban színésznőként ismerik, valójában már öt éve foglalkozik zenével, és korábban a Sikoly 7 és a Szellemirtók: Az örökség kapcsán is dolgozott dalokon. Legutóbbi önálló kislemeze, a Bones and All szeptemberben jelent meg, így a Half Alive újabb fontos állomás a zenei karrierjében.

Saját maga ajánlotta fel a rendezőnek, hogy ír egy dalt

A legtöbb filmzenei felkérésnél az alkotók keresnek meg egy előadót, Mckenna esetében azonban éppen fordítva történt. A színésznő már a forgatás alatt többször jelezte Francis Lawrence rendezőnek, hogy szeretne készíteni egy dalt a filmhez. Végül meg is írta a Half Alive című szerzeményt, amelyet elsősorban Maysilee szemszögéből képzelt el. Amikor elkészült vele, üzenetet küldött a rendezőnek, bár bevallása szerint kifejezetten ideges volt, hiszen Francis Lawrence nemcsak Az éhezők viadala filmjeinek rendezőjeként, hanem számos ikonikus videóklip alkotójaként is ismert. Ráadásul Mckenna eredetileg nem is azért küldte el neki a számot, hogy mindenképpen bekerüljön a filmbe vagy a hivatalos albumra. Egyszerűen csak szerette volna megmutatni, milyen dalt írt a karakterének. A rendezőnek azonban annyira megtetszett a végeredmény, hogy rögtön megígérte: helyet kap a filmzenei albumon. Mckenna számára ez azért is jelentett hatalmas elismerést, mert Az éhezők viadala korábbi filmjeinek zenéi mindig is különleges helyet foglaltak el a szívében. Olyan dalokon nőtt fel, mint Taylor Swift és a The Civil Wars Safe & Sound című száma, Lorde filmzenei szerzeményei vagy Olivia Rodrigo Can't Catch Me Now című dala.

Most pedig ő maga is részese lett ennek a zenei örökségnek.

A dal nemcsak Maysilee-ről, hanem a forgatáson kialakult barátságokról is szól. A Half Alive szövegét Mckenna elsősorban Maysilee szemszögéből írta, különös figyelmet fordítva a karakter Haymitchhez fűződő kapcsolatára. A dal azonban a szereplő belső vívódásait, a többi kiválasztotthoz való viszonyát és a testvérével való kapcsolatát is érinti. Amikor a refrénen dolgozott, végig Maysilee és Haymitch játékok során átélt megpróbáltatásai jártak a fejében. Később azonban, amikor visszahallgatta az elkészült számot, rájött, hogy a dalszöveg a saját élményeit is visszatükrözi.

A forgatás ugyanis fizikailag és érzelmileg is megterhelő időszak volt számára, amelyben rengeteget jelentett a színésztársai támogatása. Különösen közel került Joseph Zadához, aki Haymitchet alakítja, valamint Ben Wanghoz, akire a berlini forgatás alatt is mindig számíthatott. Mckenna elmesélte, hogy Ben gyakran meghallgatta a problémáit, és szinte minden este együtt vacsoráztak. A színésznő számára ezek az apró, hétköznapi pillanatok legalább annyira fontossá váltak, mint maga a forgatás. Éppen ezért a Half Alive nemcsak Maysilee kitartásáról és a túlélésért folytatott küzdelméről szól, hanem azokról az emberekről is, akik akkor állnak mellettünk, amikor úgy érezzük, már alig maradt bennünk erő.

Mckenna egy különleges meglepetést is elrejtett a dalban

Ha meghallgatod a Half Alive című számot, érdemes a legvégéig figyelned, ugyanis Mckenna egy igazán személyes meglepetést rejtett el benne. A dal instrumentális lezárásába ugyanis belekeverte a színésztársai hangját, méghozzá olyan felvételekből, amelyeket a forgatás alatt készített a saját digitális fényképezőgépével.

A felvételeken Joseph Zada, Ben Wang, Iona Bell és Molly McCann hangja is hallható. Van köztük egy közös születésnapi éneklés Joseph tiszteletére, néhány teljesen hétköznapi beszélgetés, sőt még egy vicces pillanat is, amikor Joseph elküldi őt.

Ezek a részletek első hallásra talán fel sem tűnnek, Mckenna számára azonban különösen sokat jelentenek. Tulajdonképpen olyan, mintha egy személyes emlékalbumot készített volna a dal végére, amely örökre megőrzi a forgatás hangulatát és az ott született barátságokat.

A színésznő azt is elárulta, hogy a dal hangzásának megalkotásakor tudatosan merített a korábbi Éhezők viadala-filmek zenéiből. Szerette volna, ha a rajongók már az első pillanatokban felismerik a franchise-ra jellemző atmoszférát, miközben a szerzemény a saját zenei világához is hű marad.

Olyan sztárokkal került egy albumra, akiket ő maga is csodál

A Sunrise on the Reaping filmzenei albumán Mckenna olyan előadók mellett szerepel, mint a The Smashing Pumpkins, Stevie Nicks, Lizzy McAlpine, Kacey Musgraves és The Cure. A színésznő számára szinte felfoghatatlan érzés volt, amikor meglátta a saját nevét ezek között az előadók között. Különösen meghatotta, hogy a neve egy bakelitlemezen is szerepelhet, hiszen gyerekkora óta rajongott a filmek zenei világáért. Az Éhezők viadala filmzenéi egyébként mindig is fontos szerepet játszottak a franchise sikerében. A korábbi részekhez olyan előadók készítettek dalokat, mint Taylor Swift, Lorde vagy Olivia Rodrigo, akiknek a szerzeményei önálló slágerekként is népszerűvé váltak.

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