Promóciók
Így változtatta meg A Fehér Lótusz a sorozat sztárjának szexuális életét
Forrás: HBO MAX
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint
Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!
Bár Tanya McQuoid számunkra MEGFIZETHETETLEN luxusélete sajnos véget ért A Fehér Lótusz második évadjában, az őt alakító Jennifer Coolidge EGYÁLTALÁN nem szomorkodik, mert a sorozat megváltoztatta az életét – például végre elismerték őt a kritikusok, és olyan rangos díjakat zsebelhetett be az alakításáért, mint az Emmy vagy a Golden Globe. Sőt, nemcsak a karrierjét lendítette fel a széria, hanem a szexuális életét is – és az amúgy is szókimondásáról híres színésznő természetesen ebből sem csinál tabukérdést.
„Annak ellenére, hogy egy totálisan furcsa embert játszok A Fehér Lótuszban, aranyos pasik jönnek oda hozzám” – árulta el egy interjújában a jelenleg 63 éves sztár. Azt mondja, most még inkább élvezi a munkájával járó előnyöket, mint évekkel korábban, amikor Stifler MILF anyukáját játszotta. „Ez sokkal jobb, mint amikor az Amerikai pite volt, mert az emberek tényleg nagyon szomorúak voltak amiatt, hogy Tanya leesett a hajóról” – magyarázta. „Ezek a férfiak kifejezetten kedvelnek, mert érzik, hogy keresztülmentél valamin.”
Jennifer azt mesélte, pár éve például még egy alacsony, piros cowboycsizmát viselő pasi szólította le random, akinek a kilógott a hasa a pólójából, és bár eszében sincs kritizálni a férfit, nem tagadja, neki is megvan az az álomképe, hogy „Brad Pitt vagy valaki hasonló leveszi őt a lábáról.” A Fehér Lótusz óta azonban minden megváltozott: „Már nem csak az alacsony srácok vannak” – tette hozzá mosolyogva. De azért nem panaszkodik a múltra sem, nem bánja, hogy Stifler mamájának bőrébe bújt.
„Ha nem csináltam volna meg azt a filmet, nem hiszem, hogy… Nos, mondjuk úgy, hogy az egy nagyon unalmas évtized lett volna. Olyan szinteken segített a randizásban, amit el sem tudnék magyarázni.”
Sajnos A Fehér Lótusz szállodákhoz hasonló nyaralók számunkra kifizethetetlenek, de a sorozat szereplőinek ruhatárját azért kopizhatjuk!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz
Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.
Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?
A kapcsolat elején a bizsergés magától jön. Az újdonság, a vágy és a dopamin együttese minden mozdulatot felerősít, csodálatos élménnyé varázsolva minden együtt töltött percet. Pár év után azonban a hormonvihar lecsillapodik, a hétköznapok pedig lassan átszövik a kapcsolatot, ilyenkor sok pár elhidegül a másiktól, esetleg inkább barátként viszonyul a másikhoz. Itt kezdődik a valódi munka: hogyan lehet életben tartani a szerelmet, ha már nem az újdonság hajtja? A kutatások szerint a válasz egyszerre hétköznapi és forradalmian egyszerű. Mutatjuk is, miket érdemes bevetned!
11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged
Igen, tudjuk, senki sem szeret vizsgálatokra járni, de ha az alábbi tünetek közül AKÁRMELYIKET is észreveszed magadhoz, csekkolj be szemészhez vagy optometristához!
A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk
Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.