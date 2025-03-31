Horoszkóp
Így változtatta meg A Fehér Lótusz a sorozat sztárjának szexuális életét

Utoljára frissült: 2025. március 31. 09:29

Forrás: HBO MAX

A Fehér Lótusz
A Tanyát alakító Jennifer Coolidge a tőle megszokott kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, milyen hatással van a népszerű széria a férfiakkal való kapcsolatára.

Bár Tanya McQuoid számunkra MEGFIZETHETETLEN luxusélete sajnos véget ért A Fehér Lótusz második évadjában, az őt alakító Jennifer Coolidge EGYÁLTALÁN nem szomorkodik, mert a sorozat megváltoztatta az életét – például végre elismerték őt a kritikusok, és olyan rangos díjakat zsebelhetett be az alakításáért, mint az Emmy vagy a Golden Globe. Sőt, nemcsak a karrierjét lendítette fel a széria, hanem a szexuális életét is – és az amúgy is szókimondásáról híres színésznő természetesen ebből sem csinál tabukérdést.

„Annak ellenére, hogy egy totálisan furcsa embert játszok A Fehér Lótuszban, aranyos pasik jönnek oda hozzám” – árulta el egy interjújában a jelenleg 63 éves sztár. Azt mondja, most még inkább élvezi a munkájával járó előnyöket, mint évekkel korábban, amikor Stifler MILF anyukáját játszotta. „Ez sokkal jobb, mint amikor az Amerikai pite volt, mert az emberek tényleg nagyon szomorúak voltak amiatt, hogy Tanya leesett a hajóról” – magyarázta. „Ezek a férfiak kifejezetten kedvelnek, mert érzik, hogy keresztülmentél valamin.”

Jennifer azt mesélte, pár éve például még egy alacsony, piros cowboycsizmát viselő pasi szólította le random, akinek a kilógott a hasa a pólójából, és bár eszében sincs kritizálni a férfit, nem tagadja, neki is megvan az az álomképe, hogy „Brad Pitt vagy valaki hasonló leveszi őt a lábáról.” A Fehér Lótusz óta azonban minden megváltozott: „Már nem csak az alacsony srácok vannak” – tette hozzá mosolyogva. De azért nem panaszkodik a múltra sem, nem bánja, hogy Stifler mamájának bőrébe bújt.

„Ha nem csináltam volna meg azt a filmet, nem hiszem, hogy… Nos, mondjuk úgy, hogy az egy nagyon unalmas évtized lett volna. Olyan szinteken segített a randizásban, amit el sem tudnék magyarázni.”

Sajnos A Fehér Lótusz szállodákhoz hasonló nyaralók számunkra kifizethetetlenek, de a sorozat szereplőinek ruhatárját azért kopizhatjuk!

6 ruhadarab, ha odáig vagy A Fehér Lótusz sorozatért

