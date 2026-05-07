A Bridgerton család sztárja bejelentette, az 5. évadban már kevesebbet fogjuk látni: Itt az ideje a búcsúnak?

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 7. 09:21

Forrás: Photo by LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX - © 2023 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
Lady Whistledownhoz hasonlóan mi is elhozzuk neked a legfrissebb híreket ezúttal éppen arról, akit a sorozat pletykalapjának írójaként ismerhettél meg.

Már ezerrel készül A Bridgerton család következő, ötödik évadja, és nem titok többé az sem, hogy ezúttal Francesca (Hannah Dodd) kerül a reflektorfénybe, akire a férje halála után újra rátalál a szerelem, méghozzá néhai szerelme, John (Victor Alli) unokatestvére, Michaela (Masali Baduza) személyében.

És bár most Francescáé a főszerep, azért természetesen a testvéreit sem kell hiányolnunk majd a sztoriból, még azokat sem, akik már rátaláltak a saját happy endjükre, hiszen az ígéretek szerint visszatérnek például a friss házasok, Benedict (Luke Thompson) és Sophie (Yerin Ha) is.

Akad azonban a színészek között olyan is, aki már csak alkalmi vendégként szeretne becsekkolni Bridgertonékhoz: ő pedig nem más, mint a Penelopét alakító Nicola Coughlan. A most 39 éves sztár bejelentette, hogy más projektjei miatt ritkán láthatjuk őt a készülő 5. évadban, de persze mindig örül neki, ha csatlakozhat a többiekhez.

„Így nagyon jó, bemegyek pár napra, úgy vagyok vele, hogy 'hurrá', megkérdezem, hogy vannak a többiek, aztán azt mondom 'találkozunk két hónap múlva, sziasztok!'” - jelentette ki Nicola Coughlan. És mivel többé nem az ő karaktere írja Lady Whistledown, így érthető, ha a fókusza már más szerepeken van.

