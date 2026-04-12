A Bridgerton család sztárja beindította a zenei karrierjét: megjelent az első lemeze, amit azonnal hallanod kell!

Nemrég bejelentették, hogy ki lesz A Bridgerton család ötödik évadjának főszereplője, ennek ellenére áprilisban mégis egyértelműen Simone Ashley az, akire a reflektorfények irányulnak: április 10-én egy mindeddig ismeretlen oldaláról is megismerhettük őt: énekesnőként.

A Bridgerton család Kate Sharmáját és a Szexoktatás Oliviáját alakító 31 éves színésznő hat számot adott ki élete első EP-jén, ami a Songs I Wrote in New York címet kapta. Az első kislemezével például a remény érzését szerette volna visszaadni, a Free azokról a felszabadító pillanatokról szól, amikor valami új érkezik az ember életébe - mint neki.

Ráadásul április 30-án új szerepben debütál a mozivásznon, méghozzá nem kisebb filmben, mint Az ördög Pradát visel második részében Anne Hathaway, Meryl Streep és Emily Blunt oldalán, szóval úgy tűnik, hogy Simone Ashley filmes karrierje végre szárnyalni kezd, miután a F1 – A film sajnos a várakozásokkal ellentétben nem hozta meg neki a kellő elismerést Hollywoodban.

A száguldó cirkuszról szóló moziból köztudottan kivágták jeleneteit, és tulajdonképpen csak egy cameónyi szerepe maradt, most viszont Az ördög Pradát visel mellett már készül a Peaked című vígjátéka is, amiben olyan sztárokkal együtt játszhat, mint A mackó színésznője, Molly Gordon, Laura Dern, Dua Lipa, Emma Mackey, akivel a Szexoktatásban kollégák voltak, illetve az internet legújabb boyfriendje, Connor Storrie a Heated Rivalry – Forró viszály sorozatból.

