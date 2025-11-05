Gonosztevők, akiket igazából szuper jó fej színész játszott

Ha egy színész igazán jól teszi a dolgát, akkor mire kijövünk a moziból, teljesen összeolvad a fejünkben a karakterével. Ha például J. Robert Oppenheimer nevét hallottuk az Oscar-díjas film megnézése után, akkor egy ideig nem a tudós, hanem inkább Cillian Murphy neve villant be lelki szemeink előtt, vagy Az aszfalt királyai után meglepődtünk, hogy Carroll Shelby nem is ugyanúgy néz ki, mint Matt Damon – de lehetne még sorolni.



És egy jó színésznek persze az sem számít, hogy pozitív vagy negatív karaktert osztanak rá, mindkét végletet a lehető legnagyobb átéléssel, sziporkázó hitelességgel jeleníti meg. Ebből aztán születnek az olyan prekoncepciók, hogy az egyik sztárt elképesztően kedvesnek, a másikat végtelenül ellenszenvesnek képzeljük el, miközben a való életben talán egészen másféle a személyiségük.

Kattints galériánkra, és mutatunk 9 színészt, aki bár főgonoszt alakított, igazából kenyérre lehetne kenni:

(forrás: Looper)

Az InStyle MEN Magyarország írása.