9 dolog, amit biztosan nem tudtál a F1 legfiatalabb világbajnokáról, Kimi Antonelliről

Vannak sportolók, akiknek a nevét akkor is megtanulod, ha egyébként nem a versenynaptárhoz igazítod a hétvégéidet. Kimi Antonelli mostantól egyértelműen közéjük tartozik!

A Mercedes olasz pilótája 2026. november 1-jén, a Mexikóvárosi Nagydíjon megszerezte első világbajnoki címét. Mindössze 20 éves volt, ezzel ő lett a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka.

Úgyhogy itt az ideje annak, hogy jobban megismerd őt!

1. Valójában Andrea az első keresztneve

Bár a világ Kimi Antonelliként ismeri, a teljes neve Andrea Kimi Antonelli. Ha pedig rögtön arra gondoltál, hogy biztosan a korábbi világbajnok, Kimi Räikkönen után nevezték el, jön a meglepetés: a Mercedes hivatalos bemutatása alapján nem ez történt. A Kimi nevet egy családi barát javasolta, mert jól hangzott a többi neve mellett. Az autósportos párhuzam tehát szinte adja magát, a névválasztás mögött mégsem egy Räikkönen előtti tudatos tisztelgés állt.

2. Gyerekként gumik között csempészték be az F1 kulisszái mögé

Kimi Antonelli egyik legmenőbb gyerekkori története egészen 2014-ig nyúlik vissza, amikor a Német Nagydíj hétvégéjén szeretett volna bejutni az F1 paddockjába. Édesapja, Marco versenycsapata elrejtette őt egy gumiabroncsokból álló rakásban, a tetejére pedig még egy esernyő is került, hogy kevésbé legyen feltűnő a mutatvány. Később ő maga is nevetve emlegette, hogy fogalma sincs, hogyan fért el odabent.

3. Már tizenkét évesen felfigyelt rá a Mercedes

A világbajnoki cím mögött jóval hosszabb közös történet áll, mint azt az F1-es bemutatkozásából sejtenéd: Kimi Antonelli 2019 áprilisában, tizenkét évesen került a Mercedes utánpótlásprogramjába. Ekkor még gokartozott, a csapat azonban már ebben az időszakban meglátta benne a lehetőséget. Később az olasz és a német Formula–4-ben is bajnoki címet szerzett, majd további sikerek következtek a Formula Regional sorozatokban. Mire megérkezett a Forma–1-be, már rengeteg győzelem és több bajnoki trófea volt mögötte.

4. Egy teljes lépcsőfokot kihagyott az F1 felé vezető úton

Kimi Antonelli karrierjében még az előrelépések tempója is figyelemre méltó: a Formula Regional után rögtön a Formula–2 következett, vagyis kihagyta az FIA Formula–3-as bajnokságot. A Mercedes úgy ítélte meg, hogy készen áll a nagyobb kihívásra, ő pedig 2024-ben Silverstone-ban és a Hungaroringen is futamot nyert az F2-ben. A magyar pálya így különleges helyet foglal el az szívében: itt szerezte meg első főfutamgyőzelmét ebben a sorozatban. Ezután 2025-re már Lewis Hamilton megüresedő Mercedes-ülését kapta meg.

5. Az F1-es bemutatkozása előtt nem sokkal szerezte meg a jogosítványát

Versenyautókat vezetni és átmenni a közúti forgalmi vizsgán két egészen különböző feladat – ezt Kimi Antonelli története tökéletesen megmutatja. Alig néhány héttel az első Forma–1-es versenye előtt szerezte meg a jogosítványát, pedig ekkor már komoly versenyzői tapasztalattal rendelkezett. A kézi váltó és a parkolási manőverek viszont számára is tartogattak újdonságokat, ezért izgult a vizsga miatt. Végül elsőre sikerült neki, az ezzel járó szabadságnak pedig legalább annyira örült, mint bármelyik friss jogsis: „Nagyon boldog vagyok, mert többé nem kell megkérnem anyukámat, hogy fuvarozzon!”

forrás: NurPhoto/Getty Images Kimi Antonelli 2026 novemberében történelmet írt, ő lett az F1 legfiatalabb világbajnoka!

6. Az első F1-es szezonjában még házi feladatokat is kapott

Amikor 2025-ben már a világ leggyorsabb versenyzőivel küzdött, Kimi Antonellinek még nem zárultak le a tanulmányai. A tananyagot az intézményétől kapta meg, az osztálytársai pedig szintén segítettek neki lépést tartani az órákkal. Bár a sűrű versenynaptár mellett nehezen tudott időt szakítani a tanulásra, fontosnak érezte, hogy végigcsinálja az utolsó évet. Ebben az édesanyja is komoly motivációt jelentett: „Anyukámnak is nagyon fontos ez, úgyhogy érte is megcsinálom.” A matek nem tartozott a kedvencei közé; az angolt és a testnevelést viszont annál jobban szerette.

7. A Verdák felnőttként is nagy kedvence maradt

Ha van film, ami különösen passzol egy autóversenyző gyerekkorához, az a Verdák, Kimi Antonelli pedig tényleg ezen nőtt fel. A Formula–2 hivatalos oldalának adott interjújában így mesélt róla: „A kedvenc gyerekkori filmem a Verdák. Még most is megnézem néha, nagyszerű film.” Úgy tűnik, Villám McQueen történetét akkor sem feltétlenül növöd ki, ha időközben te magad is versenyzővé válsz. Kimi Antonelli filmes kedvencei között egyébként a Transformers és a Creed is szerepel; utóbbiból különösen a főszereplő kitartása és munkához való hozzáállása fogta meg.

8. Egy jó burgerből nála nem hiányozhat a karamellizált hagyma

Az olasz pilóta Bolognában született, így amikor a kedvenc ételeiről kérdezték, rögtön megjegyezte, hogy otthon bőven van miből választani. A lasagnét is szóba hozta, a másik befutója a hamburger, amelybe a saját bevallása szerint mindig kér karamellizált hagymát, és egy kis bacon is jöhet mellé.

9. Szívesen kipróbálná magát autótervezőként is

A vezetés mellett az alkotás is érdekli Kimi Antonellit: amikor arról kérdezték, milyen más munkát próbálna ki egy napra, az autótervezést is megnevezte. Sőt, a saját házának megtervezéséhez is lenne kedve, vagyis a formák és a tervezés világa több irányból is vonzza. Emellett egy napra NBA-játékosnak is szívesen beállna, mert megszerette az amerikai kosárlabdát. A zenét ugyancsak kedveli, az énektudását viszont jó adag öniróniával kezeli: úgy gondolja, a hangja alapos technikai segítségre szorulna.

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