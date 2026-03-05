Életmód
8 nagyszerű zenész, aki valósággal berobbant Hollywoodba
Forrás: IMDb / Imagine Entertainment / Interscope Films
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!
Már önmagában az nagy kihívást jelent, hogy egy tévés színész megvesse a lábát a nagy hollywoodi produkciók világában, a népszerű zenészek viszont ennél sokkal nagyobb kockázatot vállalnak a lehetőséggel. Egy, a várakozásokat alulmúló, pocsék alakítást nehéz kitörölni a rajongók emlékezetéből, ugyanakkor egy hollywoodi mércével jónak minősülő színészi játék egy sikeres filmben minden szempontból új lendületet adhat a pályafutásnak, ahogy az listánk szereplői esetében is történt.
Míg olyan legendák, mint Cher és Barbra Streisand komoly karriert építettek mind a film-, mind a zeneiparban, addig jó néhányan buktak bele a lelkes próbálkozásba. Ez a lista most azonban nem az elszalasztott lehetőségekre és a be nem váltott ígéretekre, hanem az elmúlt évtizedek legjobb színészi debütálásaira összpontosít, nem számítva a rövid cameo-szerepeket. Olyan produkciókat mutatunk, amelyekkel a zenészek népszerűsége hatványozottan emelkedett, miközben egy második karrier képe körvonalazódott.
Kattints galériánkra, és megmutatjuk a 8 legjobb debütálást színészként a zenészek között!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
