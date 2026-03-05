8 nagyszerű zenész, aki valósággal berobbant Hollywoodba

Már önmagában az nagy kihívást jelent, hogy egy tévés színész megvesse a lábát a nagy hollywoodi produkciók világában, a népszerű zenészek viszont ennél sokkal nagyobb kockázatot vállalnak a lehetőséggel. Egy, a várakozásokat alulmúló, pocsék alakítást nehéz kitörölni a rajongók emlékezetéből, ugyanakkor egy hollywoodi mércével jónak minősülő színészi játék egy sikeres filmben minden szempontból új lendületet adhat a pályafutásnak, ahogy az listánk szereplői esetében is történt.

Míg olyan legendák, mint Cher és Barbra Streisand komoly karriert építettek mind a film-, mind a zeneiparban, addig jó néhányan buktak bele a lelkes próbálkozásba. Ez a lista most azonban nem az elszalasztott lehetőségekre és a be nem váltott ígéretekre, hanem az elmúlt évtizedek legjobb színészi debütálásaira összpontosít, nem számítva a rövid cameo-szerepeket. Olyan produkciókat mutatunk, amelyekkel a zenészek népszerűsége hatványozottan emelkedett, miközben egy második karrier képe körvonalazódott.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk a 8 legjobb debütálást színészként a zenészek között!

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Collider