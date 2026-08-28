8 sztár, aki nemet mondott egy ikonikus szerepre – és végül valaki más lett vele világhírű

Vajon milyen lett volna a Mátrix Keanu Reeves nélkül, A Gyűrűk Ura egy másik Aragornnal, vagy Scarlett Johansson helyett Emily Blunttal a Marvel-univerzum? Néhányan megbánták, mások a mai napig úgy gondolják, jól döntöttek – mi viszont már elképzelni sem tudjuk ezeket a filmeket az általunk ismert főszereplők nélkül. Egy filmszerep néha tényleg mindent megváltoztat. Elég Keanu Reevesre és Neóra, Carrie Fisherre és Leia hercegnőre vagy Anthony Hopkinsra és Hannibal Lecterre gondolni: vannak karakterek, amelyek szinte elválaszthatatlanná váltak az őket alakító színészektől. Pedig könnyen lehetett volna minden egészen másképp. Hollywood legnagyobb szerepeit ugyanis gyakran több színésznek is felajánlják, és előfordul, hogy valaki egy másik munka, szerződéses kötelezettség, családi ok vagy egyszerűen egy rossz megérzés miatt mond nemet. Az Entertainment Weekly összegyűjtött néhány különösen meglepő esetet – és vannak köztük olyanok, amelyeket nehéz elhinni.

Emily Blunt – Fekete Özvegy

Ma Scarlett Johansson neve szinte összeforrt Natasha Romanoff, azaz Fekete Özvegy karakterével, pedig eredetileg Emily Blunt is esélyes volt a szerepre. Blunt végül nem tudta elvállalni a 2010-es Vasember 2-t, többek között egy korábbi szerződéses kötelezettség miatt, amely a Gulliver utazásai című filmhez kötötte. A döntés nem igazán rajta múlt: később szívszorítónak nevezte, hogy le kellett mondania a Marvel-szerepről. Scarlett Johansson kapta meg Natasha Romanoff szerepét, amely végül karrierjének egyik legismertebb karakterévé vált, és több mint egy évtizeden keresztül alakította a Marvel-filmekben.

Nicolas Cage – Aragorn

Próbáld elképzelni A Gyűrűk Urát Viggo Mortensen nélkül! Nem egyszerű, pedig Aragorn szerepét Nicolas Cage-nek is felajánlották. A színész azonban olyan élethelyzetben volt, amelyben nem akart hosszú időre elutazni otthonról. Peter Jackson trilógiájának forgatása többéves új-zélandi elköteleződést jelentett, így Cage végül nemet mondott. Később úgy nyilatkozott, nem igazán hisz a megbánásban, és legalább nézőként élvezheti A Gyűrűk Ura-filmeket – saját filmjeit ugyanis állítása szerint nem nézi. Aragorn szerepét végül Viggo Mortensen kapta meg, akinek alakítása mára szinte elválaszthatatlanná vált a karaktertől.

Sean Connery – Hannibal Lecter

Anthony Hopkins mindössze nagyjából 16 percet tölt a vásznon A bárányok hallgatnak című filmben, mégis filmtörténeti alakítást nyújtott Hannibal Lecterként, és Oscar-díjat is nyert érte. Jonathan Demme rendező azonban eredetileg Sean Conneryt is el tudta képzelni a szerepben. Demme később elmondta, hogy Connery intelligenciája és fizikai jelenléte miatt gondolta úgy, hogy remek Hannibal Lecter lehetne. A James Bond-filmek egykori sztárja azonban egészen más véleményen volt a történetről: túlságosan visszataszítónak találta, ezért esze ágában sem volt elvállalni a szerepet. A többi már történelem: Hopkins alakítása a filmtörténet egyik leghíresebb gonoszává tette Lectert.

Billy Crystal – Buzz Lightyear

„Én vagyok az az idióta, aki visszautasította a Toy Storyt” – foglalta össze évekkel később meglehetősen tömören Billy Crystal élete egyik legnagyobb filmes „mi lett volna, ha?” pillanatát. A Pixar eredetileg őt is megkereste Buzz Lightyear megszólaltatásával, ám Crystal végül üzleti tanácsadói javaslatára nem vállalta el a munkát. Buzz hangja így Tim Allené lett, a Toy Story pedig 1995-ben elindította minden idők egyik legsikeresebb animációs filmsorozatát. Crystal tanult az esetből. Amikor évekkel később a Pixar ismét felhívta a Szörny Rt. miatt, lényegében már azelőtt igent mondott, hogy megtudta volna, milyen szerepről van szó. Így lett végül Mike Wazowski hangja.

Jodie Foster – Leia hercegnő

Carrie Fisher és Leia hercegnő párosa ma már a popkultúra része, pedig George Lucas klasszikusa akár egészen más főszereplővel is elkészülhetett volna. Jodie Foster 2024-ben erősítette meg, hogy annak idején szóba került Leia szerepére. A készítők eredetileg egy fiatalabb hercegnőben gondolkodtak, Foster azonban már szerződésben állt egy Disney-produkcióval, így az időbeosztása miatt nem tudta vállalni a Star Warst. A szerepet végül Carrie Fisher kapta meg, és Leia hercegnő nemcsak pályafutásának legikonikusabb karaktere lett, hanem a filmtörténet egyik legismertebb női hőse is.

Hugh Jackman – James Bond

Wolverine vagy James Bond? Hugh Jackman előtt egy időben valóban felmerült ez a választás. Mielőtt Daniel Craig megkapta volna a 007-es szerepét, Jackman ügynöke jelezte a színésznek, hogy érdeklődés mutatkozik iránta Bond szerepével kapcsolatban. Jackman azonban ekkor már Wolverine-ként építette az X-Men-franchise-t, és nem akart egyszerre két ennyire ikonikus karakterhez kötődni. Így végül Daniel Craig lett az új James Bond, akit először a 2006-os Casino Royale-ban láthattunk a szerepben. Jackman pedig maradt Wolverine – és utólag nézve valószínűleg egyikük sem járt rosszul.

Viggo Mortensen – The Wolverine - A Rozsomák

A történetben van egy különösen érdekes csavar: miközben Nicolas Cage nem vállalta Aragornt, az Aragornná váló Viggo Mortensen korábban egy másik hatalmas franchise-nak mondott nemet. Mortenst Wolverine szerepével keresték meg az X-Men előtt. A színész azonban tartott attól, hogy éveken keresztül ugyanazt a karaktert kell majd alakítania több filmben. A döntésében még a fia, Henry is szerepet játszott, akit magával vitt a rendezővel folytatott megbeszélésre. A fiú képregényrajongóként rögtön kiszúrta, hogy a filmes Wolverine több ponton eltér az eredeti karaktertől. Mortensen végül nemet mondott. Wolverine szerepét Hugh Jackman kapta meg – és az ausztrál színész karrierjét alapjaiban változtatta meg a mutáns szuperhős. A sors iróniája, hogy Mortensen ezután elvállalta Aragorn szerepét, és ő maga is egy legendás trilógia arcává vált.

Jack Nicholson – Michael Corleone

Al Pacino nélkül szinte lehetetlen elképzelni A Keresztapát, pedig a stúdió kezdetben egyáltalán nem volt biztos abban, hogy ő a megfelelő Michael Corleone. Jack Nicholson neve is felmerült a szerepre, ő azonban tudatosan nemet mondott. Később úgy magyarázta döntését, hogy abban az időben úgy gondolta: olasz karaktert olasz származású színésznek kellene alakítania. A szerepet végül Al Pacino tartotta meg – bár saját visszaemlékezése szerint a forgatás elején még attól is tartania kellett, hogy kirúgják. Michael Corleone azonban végül karrierje egyik meghatározó alakítása lett, A Keresztapa pedig filmtörténeti klasszikussá vált. Talán éppen ezek a történetek bizonyítják a legjobban, milyen kiszámíthatatlan Hollywood. Egyetlen igen vagy nem teljes karriereket változtathat meg, és néha az egyik színész elszalasztott lehetősége lesz az a szerep, amely egy másikat örökre beír a filmtörténetbe.