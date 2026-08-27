8 világsztár, aki mélyszegénységből indult - volt, aki egy autóban élt, mielőtt befutott

Hollywood legnagyobb sztárjai között is akad olyan, aki éhezett gyerekként, más egy lakókocsiparkban nőtt fel, és olyan is, aki hajléktalanszállón vagy egy furgonban élt, mielőtt megismerte volna a nevét a világ. Ha a vörös szőnyegen nézzük őket, könnyű azt gondolni, hogy Hollywood legnagyobb sztárjainak élete mindig a csillogásról szólt. Pedig a hírnévhez vezető út néhányuk esetében elképesztően nehéz volt. Viola Davis nyíltan beszélt arról, hogy gyerekként sokszor nem volt elegendő ételük, Jim Carrey családja súlyos anyagi nehézségekkel küzdött, Leonardo DiCaprio pedig Los Angeles egy olyan részén nőtt fel, ahol a drogok és az erőszak a mindennapok részei voltak. Történeteikben azonban van valami közös: egyikük indulásából sem lehetett volna megjósolni azt az életet, amely végül várt rájuk.

Viola Davis

Ma már Oscar-, Emmy-, Grammy- és Tony-díjas sztár, gyerekként azonban Viola Davis számára még az sem volt magától értetődő, hogy lesz mit ennie. A színésznő családjával a Rhode Island-i Central Falls egyik rossz állapotú épületében élt. Édesanyja időszakosan gyárakban dolgozott, édesapja versenylovakat gondozott, de a hatgyerekes család bevétele nem volt elegendő. Davis később elmesélte, hogy az iskolai ebéd sokszor az egyetlen étkezése volt aznap, és előfordult, hogy kukákban keresett ennivalót vagy lopott az éhség miatt. Télen időnként a fűtés sem működött az otthonukban. Évtizedekkel később ő lett generációjának egyik legelismertebb színésze – és egyike azon kevés előadóknak, akik elérték az EGOT-státuszt.

Jim Carrey

Nehéz összeegyeztetni Jim Carrey elképesztő hollywoodi sikereit azzal, hogy tinédzserként egy időben még biztos otthona sem volt. Miután édesapja elveszítette az állását, a család komoly anyagi nehézségekkel küzdött. Egy időszakban egy Volkswagen furgonban éltek, Carrey és testvére pedig egy sátorban is lakott. Később egy gumigyár közelében kaptak szállást, cserébe a család több tagja – köztük a tinédzser Jim – takarítóként és biztonsági feladatokat ellátva dolgozott a gyárban. Carrey végül az iskolát is otthagyta, hogy segítsen a családjának. A humor eközben egyfajta menekülési útvonalat jelentett számára. A stand-up fellépéseket később televíziós szerepek követték, majd jött az Ace Ventura, A Maszk és a Dumb és Dumber – Jim Carrey pedig a '90-es évek egyik legnagyobb filmsztárja lett.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ma Hollywood egyik legismertebb és legbefolyásosabb színésze, gyerekkora azonban messze állt attól a világtól, amelyben ma él. Los Angeles egyik akkoriban problémás környékén nőtt fel, ahol saját beszámolója szerint drogokkal, prostitúcióval, bűnözéssel és erőszakkal találkozott. Később arról beszélt, hogy nagyon szegényen nőtt fel, így már egészen fiatalon látta a társadalom két végletét. Talán még különösebbé teszi a történetét, hogy nagyon hamar sikerült kitörnie ebből a közegből. Gyerekszínészként kezdett dolgozni, majd a Gilbert Grape és a Rómeó + Júlia után 1997-ben megérkezett a Titanic – és vele együtt a világhírnév.

Sarah Jessica Parker

Carrie Bradshaw gardróbja a Szex és New Yorkban generációk számára vált a luxus és a divat egyik szimbólumává. Az őt alakító Sarah Jessica Parker gyerekkora viszont ennek szinte tökéletes ellentéte volt. A színésznő nyolcgyerekes családban nőtt fel, és később nyíltan beszélt arról, milyen komoly anyagi problémákkal küzdöttek. Előfordult, hogy kikapcsolták náluk az áramot, és pénzhiány miatt a karácsony vagy a születésnapok is elmaradtak. Már gyerekként dolgozott: énekléssel és tánccal keresett pénzt, amellyel a családját is segítette. Tehetségére így hamar felfigyeltek, Broadway-szerepeket kapott, majd filmes és televíziós karrier következett, míg végül Carrie Bradshaw szerepe világsztárrá tette.

Hilary Swank

A sztár sosem titkolta, hogy szegény családból származik. Gyerekként Washington államban egy lakókocsiparkban élt, és saját bevallása szerint már fiatalon megtapasztalta, milyen az, amikor valakit családja anyagi helyzete alapján ítélnek meg. Tizenéves volt, amikor édesanyjával Los Angelesbe költözött, hogy megpróbálja valóra váltani színészi álmait. Kezdetben azonban még lakásuk sem volt: egy ideig az autójukban aludtak, amíg édesanyja össze nem tudott gyűjteni elegendő pénzt egy albérletre. A kockázat végül megtérült. Swank 1999-ben megkapta A fiúk nem sírnak főszerepét, amelyért első Oscar-díját is elnyerte. Néhány évvel később a Millió dolláros bébiért a másodikat is hazavihette.

Mila Kunis

Mila Kunis története nemcsak az anyagi nehézségekről, hanem egy teljesen új élet felépítéséről is szól. A színésznő hétéves volt, amikor családja 1991-ben Ukrajnából az Egyesült Államokba költözött. Kunis később arról beszélt, hogy mindössze 250 dollárral érkeztek Los Angelesbe. Angolul sem beszélt, és saját elmondása szerint az első időszakban szinte minden nap sírt, mert nem értette sem a nyelvet, sem az új kultúrát. Néhány évvel később azonban már reklámokban szerepelt, majd 14 évesen megkapta Jackie Burkhart szerepét az Azok a '70-es évek show-ban. A többi pedig már hollywoodi történelem.

Chris Pratt

A sztár története egy kicsit más: nem feltétlenül a gyerekkori mélyszegénység, hanem a fiatal felnőttként megtapasztalt hajléktalanság miatt került bele válogatásunkba. A középiskola után félbehagyta a főiskolát, majd Hawaiira került, ahol egy furgonban és sátorban élt. Maga Pratt később egy fotót is megosztott arról a furgonról, amely egykor az otthona volt. Maui szigetén többek között egy étteremben dolgozott, amikor felfigyeltek rá, és szerepet ajánlottak neki egy filmben. Innen indult az út, amely végül A galaxis őrzői és a Jurassic World több százmillió dolláros szuperprodukcióihoz vezetett.

Halle Berry

Halle Berry már modellként és szépségversenyek résztvevőjeként próbált karriert építeni, amikor New Yorkba költözött. A pénze azonban rövid idő alatt elfogyott. Segítséget kért az édesanyjától, aki nemet mondott. Berry később elmesélte, hogy emiatt egy ideig egy hajléktalanszállón kellett élnie. Akkor természetesen dühös volt az édesanyjára, később azonban úgy tekintett erre az időszakra, mint arra a pontra, amikor megtanulta, hogy saját magának kell megoldania a problémáit. Néhány évvel később már filmszerepeket kapott, 2002-ben pedig történelmet írt: a Szörnyek keringőjében nyújtott alakításáért ő lett az első fekete bőrű színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.