8 sztár, aki tényleg megtette kamerák előtt: ezekhez a hajmeresztő jelenetekhez nem kellett kaszkadőr

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Vannak azonban színészek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a legveszélyesebb mutatványok egy részét is maguk hajtsák végre. Néhányan még súlyos sérüléseket is szereztek a forgatásokon, mások hónapokon keresztül készültek egyetlen néhány perces jelenetre. A végeredmény pedig sokszor annyira elképesztő, hogy nehéz elhinni: valóban a világsztárt látjuk a vásznon, nem pedig a dublőrét.
Amikor egy akciófilmben a főhős több emelet magasból ugrik le, autók között száguld vagy puszta kézzel küzd meg az ellenfeleivel, természetesnek vesszük, hogy a legveszélyesebb részeknél egy kaszkadőr helyettesíti. A filmiparban ugyanis külön szakemberek dolgoznak azon, hogy az ilyen jelenetek egyszerre legyenek látványosak és a lehető legbiztonságosabbak. Csakhogy akadnak olyan hollywoodi sztárok, akik a szokásosnál jóval több kockázatot vállalnak a szerepeik kedvéért. Tom Cruise neve valószínűleg mindenkinek elsőként jut eszébe, de korántsem ő az egyetlen, aki a saját testi épségét is próbára tette egy-egy forgatáson.
Persze attól, hogy egy színész maga hajt végre egy mutatványt, még nem jelenti azt, hogy a film összes veszélyes jelenetében nélkülözné a kaszkadőröket. A legtöbb ilyen produkció mögött komoly biztonsági előkészületek, speciális felszerelések és tapasztalt szakemberek állnak.
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