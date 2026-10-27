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8 sztár, akinek szervátültetés mentette meg az életét
Forrás: Randy Shropshire/NBC via Getty Images
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A világhírű sztárok közül többen hosszú éveken át küzdöttek súlyos betegségekkel, másoknál váratlanul romlott meg az egészségi állapotuk. A vörös szőnyeges megjelenések, a telt házas koncertek és a sikeres filmes szerepek mögött ugyanis olykor hosszú kórházi kezelések, fájdalmas műtétek és komoly félelmek húzódnak. Több világsztár csak évekkel később beszélt arról, milyen közel került ahhoz, hogy elveszítse az életét. Történetükben a legmeghatóbb rész sokszor az a személy, aki végül a saját szervét ajánlotta fel, hogy megmentse őket. 8 hírességet válogattunk össze, akik egy szervátültetésnek köszönhetően kaptak új esélyt az életre.
Lássuk!
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