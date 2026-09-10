8 sztár, akinek valódi párja féltékeny volt a filmbeli szerelmére

Hollywoodban többen is őszintén beszéltek arról, hogy a szakma szabályai ide vagy oda, bizony előfordult, hogy féltékenyek lettek partnerük kollégájára. Akadt, aki utólag már nevetett rajta, másnak viszont komoly bizonytalanságot okozott a helyzet.

Ellen Pompeo férje kimondottan féltékeny volt Patrick Dempseyre

A Grace klinika rajongói éveken keresztül rajongtak Meredith és Derek kapcsolatáért, Ellen Pompeo férje, Chris Ivery azonban kezdetben kevésbé élvezte a romantikus jeleneteket. A színésznő később elmesélte, hogy férjének időbe telt megszoknia, hogy felesége Patrick Dempseyvel csókolózik a képernyőn. Ivery egyébként kedvelte Dempseyt, ettől még furcsa volt számára újra és újra végignézni a felesége szerelmi jeleneteit.

Amanda Seyfried férje teljesen kikészült, amikor Dominic Cooper és felesége ismét egy párt alakítottak

Amanda Seyfried helyzete a Mamma Mia! folytatásának forgatásakor különösen pikáns volt, hiszen filmbeli szerelmét egyben valódi exe, Dominic Cooper alakította. Seyfried ekkor már Thomas Sadoski felesége volt, és később elismerte, hogy férjében volt némi féltékenység. A színésznő teljesen megértette az érzéseit, hiszen fordított helyzetben számára sem lett volna egyszerű azt nézni, ahogy a férje egy korábbi szerelmével forgat romantikus jeleneteket.

Kit Harintonnak nagyon furcsa volt látni, ahogy Rose Leslie és Harry Treadaway romantikus jeleneteket forgatnak le

Kit Harington is megtapasztalta, mennyire más érzés egy szerelmi jelenet, amikor a saját feleségünket látjuk benne. Rose Leslie a Honeymoon című filmben Harry Treadaway oldalán játszott, Harington pedig később bevallotta, hogy alig bírta végignézni a romantikus pillanataikat. A helyzetet még érdekesebbé tette, hogy Treadaway a barátja volt, így pontosan ismerte azt a férfit, akivel felesége a kamera előtt intim közelségbe került.

Anna Faris komoly önbizalomhiányra tett szert, amikor Chris Pratt és Jennifer Lawrence párt alakítottak

Az Utazók forgatásakor Chris Pratt még Anna Faris férje volt, a filmben azonban Jennifer Lawrence-szel alkotott szerelmespárt. Faris később arról írt, hogy a két színész körül kialakult pletykák komoly bizonytalanságot okoztak neki. Tudta, hogy a film promóciója során rengeteg közös fotó és történet jelenik majd meg róluk, arra azonban nem számított, mennyire megviseli mindez. Faris hangsúlyozta, hogy a megcsalásról szóló híresztelések nem voltak igazak.

Dax Shepard szerint még neki sincs olyan kémiája feleségével, Kristen Bellel, mint Adam Brodynak

Kristen Bell és Adam Brody kémiáját a Bármit, csak ezt ne című sorozatban még Bell férje, Dax Shepard sem tudta figyelmen kívül hagyni. Shepard viccelődve megjegyezte, hogy szerinte még közte és a felesége között sincs akkora kémia, mint Bell és Brody között. Egyik csókjelenetüket különösen meggyőzőnek találta. Náluk persze sokkal inkább játékos féltékenységről volt szó, mint valódi párkapcsolati konfliktusról.

Brian Austin Greent nagyon zavarta, hogy akkori barátnője, Tiffani Thiessen és Luke Perry szerelmespárt alakítanak

Brian Austin Green évekkel később is emlékezett arra, mennyire féltékennyé vált, amikor akkori barátnője, Tiffani Thiessen csatlakozott a Beverly Hills 90210 szereplőgárdájához. Green számára különösen nehéz volt elfogadni, hogy Thiessennek olyan férfiakkal kellett romantikus és intim jeleneteket forgatnia, akiket ő közeli barátainak tekintett. Utólag azt is elismerte, hogy viselkedésével valószínűleg nagyon nehéz helyzetbe hozta akkori párját.

William Holden felesége végignézte, ahogy férje és Nancy Olson csókolóznak, majd leállította a forgatást is

A féltékenység a klasszikus Hollywoodban sem volt ismeretlen. A Sunset Boulevard forgatásán William Holdennek Nancy Olsonnal kellett hosszú csókjelenetet felvennie, miközben Holden felesége, Brenda Marshall is a közelben volt. A rendező azt kérte a színészektől, hogy addig folytassák a csókot, amíg le nem állítja a jelenetet. A történet szerint végül Holden felesége volt az, aki megelégelte a dolgot, és jelezte, hogy szerinte már igazán elhangozhatna a „cut”.

Blake Livelynek fura volt azt látni, hogy férje, Ryan Reynolds egy másik nővel szexel

Blake Lively számára sem volt mindig egyszerű Ryan Reynolds romantikus jeleneteit nézni. A színésznő korábban arról beszélt, hogy különösen bizarr élmény volt repülőn utazva azt tapasztalni, hogy más utasok egymás után nézik férje Deadpoolban szereplő szexjeleneteit, amiket Morena Baccarinnal vett fel. Ő volt filmbeli partnere. Lively humorral mesélt a helyzetről, de azt is elismerte, hogy meglehetősen szokatlan érzés újra és újra a saját férjét látni intim jelenetekben egy másik nővel.