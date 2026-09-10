Életmód
8 sztár, akinek valódi párja féltékeny volt a filmbeli szerelmére
Forrás: Mamma Mia 2 c. film
Napi horoszkóp szeptember 9.: a Szüzek fontos elhatározásra jutnak, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte
Míg egyesek végül megúszták, addig sokakat teljesen tönkretett az, hogy gyerekként kerültek Hollywoodba.
Éttermi dolgozók felfedték, mi az, amit sosem rendelnének egy étteremből
Ha valaki éveket tölt éttermekben, egészen más szemmel kezdi nézni az étlapot.
Szeptember 10-e sorsfordító nap lehet 2026-ban: az asztrológus elárulja, miért!
Karikázd be ezt a dátumot a naptáradban, mert mérföldkövet jelenthet az életedben! Persze tenned is kell azért, hogy így legyen!
Máris komoly gondok vannak a Harry Potter-sorozat második évadával
Az HBO új Harry Potter-sorozatának első évada még be sem mutatkozott, a háttérben már javában készül a folytatás.
Hollywoodban többen is őszintén beszéltek arról, hogy a szakma szabályai ide vagy oda, bizony előfordult, hogy féltékenyek lettek partnerük kollégájára. Akadt, aki utólag már nevetett rajta, másnak viszont komoly bizonytalanságot okozott a helyzet.
Ellen Pompeo férje kimondottan féltékeny volt Patrick Dempseyre
A Grace klinika rajongói éveken keresztül rajongtak Meredith és Derek kapcsolatáért, Ellen Pompeo férje, Chris Ivery azonban kezdetben kevésbé élvezte a romantikus jeleneteket. A színésznő később elmesélte, hogy férjének időbe telt megszoknia, hogy felesége Patrick Dempseyvel csókolózik a képernyőn. Ivery egyébként kedvelte Dempseyt, ettől még furcsa volt számára újra és újra végignézni a felesége szerelmi jeleneteit.
Amanda Seyfried férje teljesen kikészült, amikor Dominic Cooper és felesége ismét egy párt alakítottak
Amanda Seyfried helyzete a Mamma Mia! folytatásának forgatásakor különösen pikáns volt, hiszen filmbeli szerelmét egyben valódi exe, Dominic Cooper alakította. Seyfried ekkor már Thomas Sadoski felesége volt, és később elismerte, hogy férjében volt némi féltékenység. A színésznő teljesen megértette az érzéseit, hiszen fordított helyzetben számára sem lett volna egyszerű azt nézni, ahogy a férje egy korábbi szerelmével forgat romantikus jeleneteket.
Kit Harintonnak nagyon furcsa volt látni, ahogy Rose Leslie és Harry Treadaway romantikus jeleneteket forgatnak le
Kit Harington is megtapasztalta, mennyire más érzés egy szerelmi jelenet, amikor a saját feleségünket látjuk benne. Rose Leslie a Honeymoon című filmben Harry Treadaway oldalán játszott, Harington pedig később bevallotta, hogy alig bírta végignézni a romantikus pillanataikat. A helyzetet még érdekesebbé tette, hogy Treadaway a barátja volt, így pontosan ismerte azt a férfit, akivel felesége a kamera előtt intim közelségbe került.
Anna Faris komoly önbizalomhiányra tett szert, amikor Chris Pratt és Jennifer Lawrence párt alakítottak
Az Utazók forgatásakor Chris Pratt még Anna Faris férje volt, a filmben azonban Jennifer Lawrence-szel alkotott szerelmespárt. Faris később arról írt, hogy a két színész körül kialakult pletykák komoly bizonytalanságot okoztak neki. Tudta, hogy a film promóciója során rengeteg közös fotó és történet jelenik majd meg róluk, arra azonban nem számított, mennyire megviseli mindez. Faris hangsúlyozta, hogy a megcsalásról szóló híresztelések nem voltak igazak.
Dax Shepard szerint még neki sincs olyan kémiája feleségével, Kristen Bellel, mint Adam Brodynak
Kristen Bell és Adam Brody kémiáját a Bármit, csak ezt ne című sorozatban még Bell férje, Dax Shepard sem tudta figyelmen kívül hagyni. Shepard viccelődve megjegyezte, hogy szerinte még közte és a felesége között sincs akkora kémia, mint Bell és Brody között. Egyik csókjelenetüket különösen meggyőzőnek találta. Náluk persze sokkal inkább játékos féltékenységről volt szó, mint valódi párkapcsolati konfliktusról.
Brian Austin Greent nagyon zavarta, hogy akkori barátnője, Tiffani Thiessen és Luke Perry szerelmespárt alakítanak
Brian Austin Green évekkel később is emlékezett arra, mennyire féltékennyé vált, amikor akkori barátnője, Tiffani Thiessen csatlakozott a Beverly Hills 90210 szereplőgárdájához. Green számára különösen nehéz volt elfogadni, hogy Thiessennek olyan férfiakkal kellett romantikus és intim jeleneteket forgatnia, akiket ő közeli barátainak tekintett. Utólag azt is elismerte, hogy viselkedésével valószínűleg nagyon nehéz helyzetbe hozta akkori párját.
William Holden felesége végignézte, ahogy férje és Nancy Olson csókolóznak, majd leállította a forgatást is
A féltékenység a klasszikus Hollywoodban sem volt ismeretlen. A Sunset Boulevard forgatásán William Holdennek Nancy Olsonnal kellett hosszú csókjelenetet felvennie, miközben Holden felesége, Brenda Marshall is a közelben volt. A rendező azt kérte a színészektől, hogy addig folytassák a csókot, amíg le nem állítja a jelenetet. A történet szerint végül Holden felesége volt az, aki megelégelte a dolgot, és jelezte, hogy szerinte már igazán elhangozhatna a „cut”.
Blake Livelynek fura volt azt látni, hogy férje, Ryan Reynolds egy másik nővel szexel
Blake Lively számára sem volt mindig egyszerű Ryan Reynolds romantikus jeleneteit nézni. A színésznő korábban arról beszélt, hogy különösen bizarr élmény volt repülőn utazva azt tapasztalni, hogy más utasok egymás után nézik férje Deadpoolban szereplő szexjeleneteit, amiket Morena Baccarinnal vett fel. Ő volt filmbeli partnere. Lively humorral mesélt a helyzetről, de azt is elismerte, hogy meglehetősen szokatlan érzés újra és újra a saját férjét látni intim jelenetekben egy másik nővel.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Ennyit költök 1 hét alatt 24 éves budapesti lányként
Mennyit költünk el valójában egy teljesen átlagos hét alatt? Sokszor én sem tudom pontosan, ezért egy héten keresztül minden kiadásomat felírtam.
6 döbbenetes titok, amit híres modellek árultak el a szakmáról
Gyönyörű ruhák, egzotikus helyszínek és világhírnév - kívülről álommelónak tűnik, de a világ legismertebb modelljei szerint a szakma jóval keményebb, mint amit a kifutókon látunk.
Ez az önéletrajz-hiba lehet az oka, hogy nem hívnak interjúra
Sorra küldöd az önéletrajzokat, mégis nagy a csend? Lehet, hogy nem a tapasztalatoddal van baj, hanem azzal, ahogyan a CV-d eljut a HR-ig.
10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte
Míg egyesek végül megúszták, addig sokakat teljesen tönkretett az, hogy gyerekként kerültek Hollywoodba.
Vége a bob uralmának? 2026-ban újra az extrahosszú haj a trendi
Ideje belekezdeni a hajnövesztésbe!
Az exem a kollégámmal jár: hogyan gyászolj meg valakit, aki mindennap szembejön?
A szakítás után távolságra lenne szükséged, de helyette minden reggel végignézed az új románcot. Így védheted magad, és maradhatsz közben profi.