Életmód
8 sztár, aki éveken át titkolta a valódi korát - volt, aki idősebbnek mondta magát
Forrás: Getty Images
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A közösségi média korában szinte lehetetlennek tűnik eltitkolni az életkorunkat, a régi hollywoodi sztárok és a mai celebek közül azonban többen is megpróbálták. Egyesek azért fiatalították magukat, mert úgy érezték, több szerepet kapnak, mások egyszerűen szerették volna megőrizni a rejtélyes imázsukat. Akadt olyan is, aki éveken át következetesen egy másik születési évet mondott, és csak később derült ki az igazság. Bár ma már sokkal elfogadottabb az öregedés természetes folyamata, ezek a történetek jól mutatják, milyen erős nyomás nehezedett – és részben ma is nehezedik – a hírességekre a fiatalság kultusza miatt.
Íme a lista, amelyben a korukat eltitkoló sztárok szerepelnek:
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