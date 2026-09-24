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8 sztár, aki nyíltan beszélt a szexfüggőségéről

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#szexfüggőség
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 23. 11:21

Forrás: Dominik Bindl/Getty Images

sztárok, szexfüggőség
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A szexfüggőség kifejezést sokan könnyelműen használják, pedig az érintettek beszámolói alapján jóval többről lehet szó egyszerűen erős szexuális vágynál.

Több világsztár is nyíltan beszélt arról, hogy életének egy pontján kényszeres szexuális viselkedéssel küzdött, kezelésre szorult, vagy saját maga nevezte függőségnek azt, ami vele történt. Az alábbi történetekben közös, hogy nem puszta bulvártalálgatásokról, hanem az érintettek saját vallomásairól van szó.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek bizony volt ilyen problémájuk, és beszélni sem féltek róla, hogy másoknak segíthessenek ezzel.

Lássuk!

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8 sztár, aki nyíltan beszélt a szexfüggőségéről

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