Több világsztár is nyíltan beszélt arról, hogy életének egy pontján kényszeres szexuális viselkedéssel küzdött, kezelésre szorult, vagy saját maga nevezte függőségnek azt, ami vele történt. Az alábbi történetekben közös, hogy nem puszta bulvártalálgatásokról, hanem az érintettek saját vallomásairól van szó.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek bizony volt ilyen problémájuk, és beszélni sem féltek róla, hogy másoknak segíthessenek ezzel.

Lássuk!

Pinterest Brock Boland Galéria / 8 kép 8 sztár, aki nyíltan beszélt a szexfüggőségéről Megnézem a galériát

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