8 sztár, aki egy horrorfilmmel robbant be a köztudatba
Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják
A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön
Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait
Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!
Megcsaltam a férjem, ami után jobb anya lett belőlem
Nem tudom, mikor tűnt el belőlem az a nő, aki valaha voltam.
Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp november 2.: az Ikreket a bizonytalanság frusztrálja, a Nyilasok több türelemmel könnyebben érhetik el a céljukat
A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Aztán kiderül, hogy épp ez a film lesz az, amitől mindenki megjegyzi a nevüket. Sikoly, sírás, vér, démonok, meg a klasszikus „ne menj be oda!”-pillanatok, és közben megszületik egy új sztár. A horror sok mindent megmutat ugyanis. Például félelmet, kiszolgáltatottságot, őrületet. De azt is, ki az, aki valóban el tudja hitetni veled, hogy amit nézel, akár meg is történhetne. És ezek a színészek pontosan ezért lettek nagyok, mert miközben sikítottak, menekültek vagy a sötétben remegtek, mély nyomot hagytak a közönségben. A következő válogatásban most ők kapnak helyet!
Lássuk, kik ők!
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Minden idők 7 legjobb boszorkányos filmje, ha borzongós hangulatban vagy
Van az a hangulat, amikor nem akarsz vígjátékot, se romantikát, csak valami sötétebbet.
7 érdekesség a Vaklárma című filmről, amiről talán nem is hallottál
Kevés film adott több szállóigét a VHS-korszak vígjátékaiból az utókornak, mint Gene Wylder és Richard Pryor klasszikusa
Ezt történt a testemmel, amikor nem ettem húst egy hónapig: eszméletlen hatása volt!
Az utóbbi időben egyre gyakrabban éreztem, hogy a húsfogyasztás valahogy nem tesz jót nekem. Gyomorpanaszok, fáradékonyság, és az a furcsa teltségérzet, ami nem múlt el órákon át, és tulajdonképpen használhatatlanná tett, mind arra utalt, hogy el kellene hagynom egy kis időre a húst. Úgy döntöttem, adok magamnak egy hónapot hús nélkül, kíváncsi voltam, mi történik majd a testemmel és a közérzetemmel. Nem volt könnyű elhatározás, de garantáltan megérte!