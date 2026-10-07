8 színésznő, aki nem félt bevállalni egy vad szexjelenetet

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Forrás: imdb
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Van, amikor egy ilyen képsor pusztán provokáció, máskor viszont fontos része a karakterábrázolásnak vagy a film dramaturgiájának. Egyes jelenetek gyakran a filmek legnagyobb visszhangot kiváltó pillanatai közé tartoznak, az igazán emlékezetes esetekben nem pusztán a meztelenség vagy a merészség miatt működnek. Egy jól felépített intim jelenet képes megmutatni a szereplők sebezhetőségét, hatalmi viszonyait vagy éppen lelki összeomlását. És valószínű ezért is maradtak ezek az alakítások ennyire emlékezetesek.
Az alábbi színésznők olyan produkciókban vállaltak emlékezetes, kifejezetten merész jeleneteket, amelyekről évekkel később is beszélnek.
Lássuk!
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