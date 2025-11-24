Szépség
8 hollywoodi színész, aki sokkolóan kínos dolgot csinált egy filmforgatáson
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben
Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?
Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben
Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.
Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik
November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Minden színész életében akad legalább egy olyan sztori, amit legszívesebben örökre elfelejtene, aztán mégis elmondja egy talkshow-ban, és az internet pedig soha többé nem engedi el. De ez talán nem is meglepő, hiszen annyira vicces vagy éppen emlékezetes eset lesz belőle, hogy válogatások részévé képes válni.
Akárcsak a most következőben, ugyanis összegyűjtöttem azt a 8 legcikibb, legarcpirítóbb hollywoodi történetet, amelyek tényleg megtörténtek, és amelyektől te is garantáltan úgy fogod érezni, hogy oké, azért az én életem sem annyira gáz.
Lássuk!
Közeledik az év vége, ami nem jelent mást, minthogy lassan az újévi fogadalmainkat is át kell gondolnunk. Értékelnünk kell azt, hogy mit csináltunk jól az előző évben, és mi az, amin elképzelhető, hogy változtatnánk a következő időszakban. Nos, ha egyet tanácsolhatok: koncentrálj az életmódváltásra! Hidd el, ez a fogadalom szinte biztos, hogy fantasztikus hatással lesz az életedre. El is árulom, hogy miért!
Krémes, matt, fényes és hidratáló formulák, amelyek azonnal feldobják a sminked.
