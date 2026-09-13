Ma már egyre több híres nő vállalja természetes arcát ráncokkal, szeplőkkel, bőrhibákkal együtt. A vörös szőnyegen tökéletes alapozás, gondosan elkészített szemsmink és órákig tartó készülődés előzi meg azt a néhány percet, amelyből aztán bejárják a világot a fotók. A közösségi média azonban egészen más oldalát is megmutatta a sztárvilágnak. Egyre több híres nő posztol olyan képeket, amelyeken nincs profi smink, retus és tökéletes világítás. Néhányan pedig kifejezetten ügyet csináltak abból, hogy a természetes arcukat is ugyanúgy vállalják, mint a vörös szőnyeges verziójukat.

Lássuk!

Pinterest Lora Galéria / 8 kép 8 híres nő, aki smink nélkül is rendszeresen megmutatja magát Megnézem a galériát

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