Életmód
8 híres nő, aki 50 felett változtatta meg teljesen az életét
Forrás: Aurore Marechal/Getty Images
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Egyes színésznők bebizonyították, hogy ötven felett sem kell ragaszkodni ahhoz az élethez, amit addig felépítettünk. Sokáig úgy beszéltünk az ötvenes évekről, mintha addigra az ember életének már nagyjából készen kellene lennie. Megvan a karrier, kialakultak a szerepek, és legfeljebb kisebb változtatások férnek bele. Az alábbi híres nők története ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Volt, aki új szakmai irányt választott, más hosszú kihagyás után tért vissza, és olyan is, aki egyszerűen úgy döntött, többé nem akar megfelelni annak a képnek, amelyet mások alakítottak ki róla.
Lássuk!
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Életmód
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