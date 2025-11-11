Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A 70-es évek divatja abszolút fenomenális volt, és tipikusan olyan ruhákat viseltek az emberek akkoriban, amiket most látva azonnal felismerünk és be is tudunk azonosítani. A korszak legnagyobb favoritjai közé tartoztak a trapéz- és csípőnadrágok, a maxiruhák virágmintákkal és fodrokkal, a disco-ruha és a jumpsuit, na meg igazából bármi, ami egy kicsit is bohó, hippis hangulatot árasztott. Micsoda szettek születtek! A szezonnak pedig cipők terén is megvoltak a maga kiemelt darabjai, melyek közül egy az utóbbi időben hatalmas figyelmet kapott a sztároktól is.

Természetesen a platform darabokra gondolunk most, melyeket vastag, magas talp és chunky sarok, valamint sokszor extra színes lakkbőr jellemzett. A disco-korszak szimbóluma lett, nőkön-férfiakon egyaránt, az utóbbi hetek sztárfotói alapján pedig ismét visszatér ez a lábbeli. Igen, mindkét nemen egyaránt!

Jennifer Lopez

Az énekesnő barna platform csizmája (és nem mellesleg teljes szettje) abszolút hozza a 70-es évek életérzését - és ezt a vibe-ot imádjuk! A színésznő-énekesnő szerint ez a fazon sosem megy ki igazán a divatból, most pedig végképp felkapottá vált. Neki is köszönhetően!

Taylor Swift

A napokban Taylor Swiftet és Sabrina Carpentert együtt kapták lencsevégre egy csajos estén, és Taylor cipője azonnal felhívta magára mindenki figyelmét. A színe már önmagában telitalálat (a burgundi a szezon kedvence), de az, hogy ezt a slingback loafert platform változatban viselte, csak alátámasztja a 70-es évek kedvencének visszatérését!

Demi Moore

A csodás színésznő az idei New Yorker Festivalon egy smaragdzöld bársony Saint Laurent szettben jelent meg. Ez már önmagában figyelemfelkeltő, kezében a kiskutyusával pláne, de ami a koronát feltette a szettjére, az bizony a platform magas sarkú csizma volt. Mennyire menő már az összkép! És természetesen ez az outfit is a 70-es éveket idézi; ez már tényleg nem lehet véletlen, igaz?

Lady Gaga

Az énekesnő talpig pinkben jelent meg a napokban a kamerák előtt, és nem is kérdés, platform cipője volt az, ami a legnagyobb figyelmet kapta a szettjében. Mennyire menő már, és mennyire feldobja az összképet ez a lábbeli? A hosszú, testre simuló ruha, a monokróm és a platform együtt abszolút 70-es évek!

Ezt se hagyd ki:

Galéria / 10 kép A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria