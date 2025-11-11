Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

#Sztárok
#Cipő
#Green Stiletto
#70-es évek
#Shoelove
#70-es évek cipői
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Sztárok, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. november 10. 18:23

Forrás: Getty Images

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője
A nap cikke

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Facebook
Twitter
Pinterest
A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

A 70-es évek divatja abszolút fenomenális volt, és tipikusan olyan ruhákat viseltek az emberek akkoriban, amiket most látva azonnal felismerünk és be is tudunk azonosítani. A korszak legnagyobb favoritjai közé tartoztak a trapéz- és csípőnadrágok, a maxiruhák virágmintákkal és fodrokkal, a disco-ruha és a jumpsuit, na meg igazából bármi, ami egy kicsit is bohó, hippis hangulatot árasztott. Micsoda szettek születtek! A szezonnak pedig cipők terén is megvoltak a maga kiemelt darabjai, melyek közül egy az utóbbi időben hatalmas figyelmet kapott a sztároktól is.

Természetesen a platform darabokra gondolunk most, melyeket vastag, magas talp és chunky sarok, valamint sokszor extra színes lakkbőr jellemzett. A disco-korszak szimbóluma lett, nőkön-férfiakon egyaránt, az utóbbi hetek sztárfotói alapján pedig ismét visszatér ez a lábbeli. Igen, mindkét nemen egyaránt!

Jennifer Lopez

Az énekesnő barna platform csizmája (és nem mellesleg teljes szettje) abszolút hozza a 70-es évek életérzését - és ezt a vibe-ot imádjuk! A színésznő-énekesnő szerint ez a fazon sosem megy ki igazán a divatból, most pedig végképp felkapottá vált. Neki is köszönhetően!

Catwalk
Klasszikus bokacsizma (barna)

15990 Ft

Megnézem

Taylor Swift

A napokban Taylor Swiftet és Sabrina Carpentert együtt kapták lencsevégre egy csajos estén, és Taylor cipője azonnal felhívta magára mindenki figyelmét. A színe már önmagában telitalálat (a burgundi a szezon kedvence), de az, hogy ezt a slingback loafert platform változatban viselte, csak alátámasztja a 70-es évek kedvencének visszatérését!

Graceland
Csatos körömcipő

15990 Ft

Megnézem

Demi Moore

A csodás színésznő az idei New Yorker Festivalon egy smaragdzöld bársony Saint Laurent szettben jelent meg. Ez már önmagában figyelemfelkeltő, kezében a kiskutyusával pláne, de ami a koronát feltette a szettjére, az bizony a platform magas sarkú csizma volt. Mennyire menő már az összkép! És természetesen ez az outfit is a 70-es éveket idézi; ez már tényleg nem lehet véletlen, igaz?

Graceland
Klasszikus bokacsizma (fekete)

15990 Ft

Megnézem

Lady Gaga

Az énekesnő talpig pinkben jelent meg a napokban a kamerák előtt, és nem is kérdés, platform cipője volt az, ami a legnagyobb figyelmet kapta a szettjében. Mennyire menő már, és mennyire feldobja az összképet ez a lábbeli? A hosszú, testre simuló ruha, a monokróm és a platform együtt abszolút 70-es évek!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is

Ezt se hagyd ki:

Galéria / 10 kép

A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Kép
Egészség

Törődj magaddal! 9 dolog, amit minden nőnek figyelnie kell a testén

Az öngondoskodás nemcsak arról szól, hogy időt szánsz magadra és a lelked feltöltésére, hanem arról is, hogy figyelsz a tested apró jelzéseire. Ehhez hozzátartozik az is, hogy időről időre tudatosan átvizsgálod magad, megbizonyosodva arról, hogy minden rendben van-e. Az önellenőrzés segíthet abban, hogy időben észrevedd a különböző változásokat – így sokszor te magad lehetsz az első, aki megteszi az egészségmegőrzés felé az első lépést.

Kép
Szépség

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.

Kép
Életmód

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Kép
Egészség

Ez a típusú tea öregedésgátló hatással rendelkezik: hosszabbítja az élettartamot is

Kutatások meglepő eredményre jutottak, amikor az alábbi hat teatípust vizsgálták.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!