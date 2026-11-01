7 új színészarc, akiket már most imád Hollywood

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"Évek óta nem randiztam, nem is akarok - De miért van ezen kiakadva szinte mindenki?"

33 éves vagyok, abszolút boldog és kiegyensúlyozott, hobbikkal, barátokkal, és évek óta nem randizom – úgy tűnik, ezt körülöttem szinte mindenki nehezebben viseli, mint én.