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7 új színészarc, akiket már most imád Hollywood

#Hollywood
#Színész
#Tehetség
#Galéria
#Fiatal
#új generáció
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 30. 12:03

Forrás: Don Arnold/gettyimages

Joseph Zada
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Egy sikeres sorozat, egy emlékezetes filmszerep vagy egy váratlanul nagyot szóló alakítás is elég ahhoz, hogy valakiből Hollywood következő kedvence legyen.

2026-ban különösen izgalmas fiatal tehetségek kerültek reflektorfénybe, akik közül többen már most rangos díjakkal és nagyszabású produkciókkal büszkélkedhetnek. Hollywood új generációja ezzel látványosan tör előre. A streamingplatformokon felfedezett fiatalok ma már Oscar-díjas rendezőkkel dolgoznak, a filmes szakma legfontosabb eseményein szerepelnek, és milliós rajongótábort építenek. A következő 7 név között akad, aki első nagy szerepével hódította meg a közönséget, és olyan is, aki hosszabb ideje dolgozik, de csak most kapta meg az igazán nagy lehetőséget.

Lássuk!

Galéria / 7 kép

7 új színészarc, akiket már most imád Hollywood

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