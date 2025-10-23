Tudtad? 2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és nézd meg előre a kuponokat már most!

Hollywoodban gyakran hallani arról, hogy a filmek összehoznak embereket. De legalább ilyen gyakran fordul elő, hogy egy forgatás darabokra szedi azt, ami addig stabilnak tűnt. A hírnév, az érzelmi közelség, az állandó rivaldafény és az illúzió, amit a kamera teremt... Mindezek könnyen összemossák a határt a szerep és a valóság között. Valljuk be, hogy Hollywood nemcsak álmaink gyára, hanem a legnagyobb szívfájdalmak színpada is. És néha egyetlen jelenet is elég ahhoz, hogy egy egész élet új irányt vegyen.

Az alábbi válogatásban hét sztárpár kapcsolatát szedtük egy csokorba, akiknek egy forgatás miatt fejeződött be a szerelmük.

Mutatjuk, kik ők:

7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét

