Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással

És bizony vannak kapcsolatok, amelyek a válás napján nem érnek véget, csak átalakulnak jogi csatatérré. A pénz, a hírnév és az ego találkozása olyan elegy, amely gyakran vezet több évig tartó pereskedéshez, sárdobáláshoz, vagyonmegosztási háborúhoz vagy akár gyermekelhelyezési csatához.

A hollywoodi romantika gyorsan válhat sorozatszerű jogi háborúvá. A híres párok között nem egy és nem két olyan példa van, amikor bebizonyosodott, hogy hogy a válás nem végpont, hanem néha egy több évig tartó háború kezdete. A szerelem elillanhat, de a szerződés mindig megmarad. A következő válogatásban hét sztárpárt szedtünk egy csokorba, akik mind megtapasztaltál, milyen az, amikor a holtomiglan helyett a pereskedés valósult meg.

Lássuk!

7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással

