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7 sztárpár, akik közül az egyik fél feladta a karrierjét a másikért
Forrás: David Ramos/Getty Images
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Több sztárpár meghozta tudatosan azt a döntést, hogy egyikük valamennyi időre vagy akár végleg háttérbe helyezi saját karrierjét, hogy a családra, a gyerekekre vagy párjuk támogatására koncentráljanak. Ez egyes párok esetében jól működik, míg másoknál sok fájdalmat tud szülni, főleg, ha az egyik végül ki is lép a kapcsolatból magára hagyva egykori szerelmét, aki közben kiesett a munkából.
A következő válogatásban azokat a sztárpárokat szedtük egy csokorba, ahol az egyik partner nem félt letenni a karriert, ezzel a családot és a szerelmet választva.
Lássuk!
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