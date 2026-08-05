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7 sztárpár, akik közül az egyik fél feladta a karrierjét a másikért

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#karrier feladása
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 3. 15:54

Forrás: David Ramos/Getty Images

Shakira
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Nem minden hollywoodi kapcsolatban két egyformán reflektorfényben élő sztár szerepel.

Több sztárpár meghozta tudatosan azt a döntést, hogy egyikük valamennyi időre vagy akár végleg háttérbe helyezi saját karrierjét, hogy a családra, a gyerekekre vagy párjuk támogatására koncentráljanak. Ez egyes párok esetében jól működik, míg másoknál sok fájdalmat tud szülni, főleg, ha az egyik végül ki is lép a kapcsolatból magára hagyva egykori szerelmét, aki közben kiesett a munkából.

A következő válogatásban azokat a sztárpárokat szedtük egy csokorba, ahol az egyik partner nem félt letenni a karriert, ezzel a családot és a szerelmet választva.

Lássuk!

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7 sztárpár, ahol az egyik fél a háttérbe szorította a karrierjét a másik miatt

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