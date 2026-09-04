Életmód
Van, aki 80 felett is szeret felül lenni: 7 női sztár őszintén vallott arról, mit szeret a szexben
Forrás: Gareth Cattermole/Getty Images
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Egyes hírességek azonban egy-egy interjúban vagy podcastban félretették a szemérmességet, és egészen őszintén meséltek arról, mi fontos számukra az intimitásban. Van, akinek a csók jelenti a legtöbbet, más a spontaneitást szereti, és olyan is akad, aki azt is elárulta, melyik pózt részesíti előnyben. Az biztos, hogy kicsit sem féltek kimondani, hogy mit szeretnek, és hogyan is csinálják.
A következő válogatásban azokat a sztárokat szedtük egy csokorba, akik elképesztő nyíltsággal álltak bele a szex témakörébe, ezzel az életük egy olyan intim részébe adva betekintést, amit kevés sztár enged meg.
Lássuk!
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Életmód
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