Van, aki 80 felett is szeret felül lenni: 7 női sztár őszintén vallott arról, mit szeret a szexben

Egyes hírességek azonban egy-egy interjúban vagy podcastban félretették a szemérmességet, és egészen őszintén meséltek arról, mi fontos számukra az intimitásban. Van, akinek a csók jelenti a legtöbbet, más a spontaneitást szereti, és olyan is akad, aki azt is elárulta, melyik pózt részesíti előnyben. Az biztos, hogy kicsit sem féltek kimondani, hogy mit szeretnek, és hogyan is csinálják.

A következő válogatásban azokat a sztárokat szedtük egy csokorba, akik elképesztő nyíltsággal álltak bele a szex témakörébe, ezzel az életük egy olyan intim részébe adva betekintést, amit kevés sztár enged meg.

Lássuk!

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