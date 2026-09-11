Életmód
7 sztár, akit a saját családja tagadott ki vagy vágott el anyagilag
Forrás: Dia Dipasupil/Getty Images
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Még a ma már dollármilliókat kereső sztárok között is akadnak olyanok, akiknek egykor ételre is alig volt pénzük, vagy akiknek a családja egyáltalán nem támogatta a terveiket. Mások mögött viszont olyan szülők álltak, akik költözést, karriert és anyagi biztonságot is hajlandók voltak feláldozni gyermekük álmáért.
Mindenesetre a következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek nem volt fenékig tejfel az élete a szülei miatt a karrierje kezdetén, mégis sokra vitték.
Lássuk!
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Életmód
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