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7 sztár, akit a saját családja tagadott ki vagy vágott el anyagilag

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#szülő
#kitagad
#anyagilag nem támogat
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 9. 07:08

Forrás: Dia Dipasupil/Getty Images

sztárok, akiket kitatagadtak
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Még a ma már dollármilliókat kereső sztárok között is akadnak olyanok, akiknek egykor ételre is alig volt pénzük, vagy akiknek a családja egyáltalán nem támogatta a terveiket. Mások mögött viszont olyan szülők álltak, akik költözést, karriert és anyagi biztonságot is hajlandók voltak feláldozni gyermekük álmáért.

Mindenesetre a következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek nem volt fenékig tejfel az élete a szülei miatt a karrierje kezdetén, mégis sokra vitték.

Lássuk!

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7 sztár, akit a saját családja tagadott ki vagy vágott el anyagilag

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