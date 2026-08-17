Életmód
Tragikusan fiatalon! 7 sztár, aki 40 éves kora előtt halt meg
Forrás: Dimitrios Kambouris/Getty Images
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Vannak tragédiák, amelyek pillanatok alatt lerombolják a tökéletesség illúzióját. Különösen megrázó, amikor egy olyan híresség haláláról érkezik hír, akinek életkora alapján még hosszú évtizedek állhattak volna előtte. A Hősök sztárja, Hayden Panettiere Hayden Panettiere Színésznõ, énekesnõ 21cikk 3galéria 0videó Még több róla mindössze 36 éves volt, így különösen megrázóan érte a világot a hír, hogy a mai napon elhunyt. Halálának pontos okát egyelőre vizsgálják a szakértők.
Halála most ismét felidézte azokat a sztárokat, akiket túlságosan fiatalon veszített el a világ. Voltak közöttük egykori gyereksztárok, világhírű zenészek és olyan feltörekvő színészek is, akik előtt még szinte az egész karrierjük ott állt. Egy dolog azonban közös bennük, méghozzá az, hogy egyikük sem érhette meg a 40. születésnapját.
Lássuk!
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Életmód
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