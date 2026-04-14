Ezek a sztárok meghallgatás nélkül kapták meg ikonikus szerepüket

Nagyon sok izgalmas sztorit hallottunk, olvastunk már arról, egy-egy hollywoodi sztár hogyan kaparintotta meg legfontosabb szerepeit. Gyakran kiélezett küzdelem, többkörös meghallgatás dönt arról, ki legyen a befutó, így maradt ki például Vince Vaughn a Jóbarátokból vagy Timothée Chalamet a Pókemberből. Máskor a vágyott karakter castingjáig sem jut el az illető, ahogyan például Robert Duvall sem került soha igazán közel Oskar Schindler szerepéhez.



Vannak viszont olyan egyértelmű helyzetek, amikor a sztároknak egyetlen meghallgatáson sem kell részt venniük, a rendező vagy a producerek annyira egyértelműen tudják, kire van szükségük – netán konkrétan hozzá is igazítják az adott figurát. Így volt ez akkor is, amikor James Cameron nagy nehezen meggyőzte Leonardo DiCapriót, hogy igent mondjon a Titanicra, de persze gyakran még csak könyörögni sem kell a színészeknek, azonnal rábólintanak a lehetőségre.

Kattints a galériára, és mutatunk 7 olyan sztárt, aki meghallgatás nélkül kapta meg ikonikus szerepét:

Galéria / 7 kép 7 sztár, aki meghallgatás nélkül kapta meg ikonikus szerepét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men írása.