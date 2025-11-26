Horoszkóp
Telhetetlen sztárok? 7 színész, aki a pénz miatt mondott nemet egy szerepre

Sztárok, Külföldi sztárok, Film
Utoljára frissült: 2025. november 26. 00:33

Forrás: IMDb

Robert Duvall és Al Pacino A Keresztapa II-ben
A sikeres színészek rengeteg megkeresést kapnak, csakis rajtuk áll, mi alapján szelektálnak. Előfordul, hogy a pénz a döntő.

Amikor egy sztárnak igazán fut a szekér, csak úgy záporoznak az ajánlatok, mindenki őt akarja szerepeltetni a filmjében. Válogathatnak bőséggel, hiszen mindent még a munkamániások sem vállalhatnak el. Így aztán lehet kritérium, hogy ki a rendező, kik a szereplőgárda tagjai, mennyire erős a forgatókönyv, mennyire áll közel az illetőhöz az adott műfaj, szeretne-e folytatásokat forgatni, érdeklik-e az adaptációk, irtózik-e a szuperhősfilmektől.

És persze van még egy lényeges tényező: a pénz. Nyilván a hollywoodi sztárok szintjén már egészen más léptékről beszélünk, mint amit mi el tudunk képzelni, egy-egy mozival akár annyit is kaszálhatnak, amit mi egész életünkben összesen sem fogunk. Mégis előfordul, hogy egy-egy lehetőséget azért utasítanak vissza, mert nem jön ki a matek: többre tartják magukat, méltatlannak érzik az ajánlatot, nem elégszenek meg a gázsival, esetleg kiszúrják, hogy a kolléga többet kapott.

Kattints galériánkra, és mutatunk 7 olyan színészt, aki a pénz miatt bukott egy-egy szerepet:

(forrás: Looper)

Az InStyle MEN Magyarország írása.

