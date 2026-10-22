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7 nepo baby, akit ki nem állhat a világ a kiváltságaik miatt

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 19. 15:26

Forrás: gettyimages

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Híres szülők, milliós szerződések és karrier, amihez másoknak hosszú évek munkája sem elég.

Hollywood kiváltságos gyerekei egyre több kritikát kapnak, különösen akkor, amikor megpróbálják elhitetni, hogy a családi kapcsolataiknak semmi közük a sikerükhöz. A nepo baby kifejezés mára Hollywood egyik legvitatottabb címkéje lett. Azokat a sztárgyerekeket illetik vele, akik híres szüleiknek vagy családi kapcsolataiknak köszönhetően jóval könnyebben juthatnak lehetőségekhez a filmiparban, a divatvilágban vagy a zenei szakmában. Természetesen attól, hogy valaki ismert családba született, még lehet tehetséges és szorgalmas. A felháborodást általában az váltja ki, amikor ezek a fiatalok nem ismerik el, mekkora előnnyel indultak másokhoz képest. Mutatunk hét hírességet, akiknek a kiváltságai és nyilatkozatai komoly vitákat kavartak.

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7 nepo baby, akit ki nem állhat a világ a kiváltságaik miatt

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