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7 nepo baby, akit ki nem állhat a világ a kiváltságaik miatt
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Hollywood kiváltságos gyerekei egyre több kritikát kapnak, különösen akkor, amikor megpróbálják elhitetni, hogy a családi kapcsolataiknak semmi közük a sikerükhöz. A nepo baby kifejezés mára Hollywood egyik legvitatottabb címkéje lett. Azokat a sztárgyerekeket illetik vele, akik híres szüleiknek vagy családi kapcsolataiknak köszönhetően jóval könnyebben juthatnak lehetőségekhez a filmiparban, a divatvilágban vagy a zenei szakmában. Természetesen attól, hogy valaki ismert családba született, még lehet tehetséges és szorgalmas. A felháborodást általában az váltja ki, amikor ezek a fiatalok nem ismerik el, mekkora előnnyel indultak másokhoz képest. Mutatunk hét hírességet, akiknek a kiváltságai és nyilatkozatai komoly vitákat kavartak.
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