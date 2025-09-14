Divat
7 meglepő tény, amit eddig nem tudtál a Vad angyal sztárjáról, Natalia Oreiróról
A Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro a 90-es évek végén vált világhírűvé Milagros szerepével, és a mai napig hatalmas rajongótábora van, nemcsak Latin-Amerikában, hanem Kelet-Európában is. De vajon mennyire ismered őt valójában? Tudtad, hogy orosz állampolgár lett, vagy hogy külön válogatásalbum jelent meg számára Magyarországon?
Most 7 izgalmas tényt hozunk róla, amelyek új megvilágításba helyezik a kedvenc sorozatsztárodat:
1. Már gyerekként kamerák előtt állt
Natalia mindössze 12 éves volt, amikor reklámfilmekben kezdett dolgozni. Mire betöltötte a 16-ot, már több tucat ismert márka arca volt – a televíziózás világa tehát nem volt számára ismeretlen a Vad angyal előtt sem.
2. A Vad angyal tette világsztárrá
Milagros szerepe 1998-ban szó szerint berobbantotta a karrierjét. A sorozat nemcsak Latin-Amerikában, hanem Európában és Oroszországban is kultikus sikert aratott – ezzel Natalia neve örökre összeforrt a karakterével.
3. Közép-Európa rajongott érte
Kevesen tudják, de Natalia népszerűsége Magyarországon és a Cseh Köztársaságban akkora volt, hogy 2001-ben külön válogatásalbumot adtak ki ezekre a piacokra, kizárólag a helyi rajongók kedvéért.
4. A rajongók miatt tanult meg oroszul
A Vad angyal sikere után Natalia egyre többször turnézott Oroszországban, ahol az évek során megtanult oroszul – nem is akárhogy: több interjút is adott folyékony nyelvtudással, és a dalaiból is megjelentek orosz nyelvű verziók.
5. Orosz állampolgárságot kapott
A rajongás kölcsönös lett: 2021-ben Natalia Oreiro és a kisfia is megkapták az orosz állampolgárságot, személyesen az orosz elnöktől. Ezzel hivatalosan is az ország egyik legkedveltebb külföldi sztárjává vált.
6. Dokumentumfilm készült róla
2020-ban jelent meg a Nasha Natasha című dokumentumfilm, amely Natalia oroszországi turnéit, rajongói szeretetét és személyes oldalát mutatja be – egy újabb bizonyíték arra, mennyire szoros kapcsolat fűzi a közönségéhez.
7. Díjakkal is elismerték
A Vad angyal nemcsak a nézők, hanem a szakma elismerését is elnyerte. Natalia alakítását Martín Fierro-díjra is jelölték, ami az argentin televíziózás egyik legrangosabb szakmai elismerése.
