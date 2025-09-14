Horoszkóp
7 meglepő tény, amit eddig nem tudtál a Vad angyal sztárjáról, Natalia Oreiróról

#Külföldi sztárok
#Vad angyal
#Natalia Oreiro
Fanni
Sztárok, Külföldi sztárok
2025. szeptember 14.

Forrás: Getty Images

7 meglepő tény, amit eddig nem tudtál a Vad angyal sztárjáról, Natalia Oreiróról
Natalia Oreiro a Vad angyal főszerepével vált világsztárrá - most 7 érdekes, igaz történetet hozunk róla, amit kevesen ismernek.

A Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro a 90-es évek végén vált világhírűvé Milagros szerepével, és a mai napig hatalmas rajongótábora van, nemcsak Latin-Amerikában, hanem Kelet-Európában is. De vajon mennyire ismered őt valójában? Tudtad, hogy orosz állampolgár lett, vagy hogy külön válogatásalbum jelent meg számára Magyarországon?

Most 7 izgalmas tényt hozunk róla, amelyek új megvilágításba helyezik a kedvenc sorozatsztárodat:

1. Már gyerekként kamerák előtt állt

Natalia mindössze 12 éves volt, amikor reklámfilmekben kezdett dolgozni. Mire betöltötte a 16-ot, már több tucat ismert márka arca volt – a televíziózás világa tehát nem volt számára ismeretlen a Vad angyal előtt sem.

2. A Vad angyal tette világsztárrá

Milagros szerepe 1998-ban szó szerint berobbantotta a karrierjét. A sorozat nemcsak Latin-Amerikában, hanem Európában és Oroszországban is kultikus sikert aratott – ezzel Natalia neve örökre összeforrt a karakterével.

3. Közép-Európa rajongott érte

Kevesen tudják, de Natalia népszerűsége Magyarországon és a Cseh Köztársaságban akkora volt, hogy 2001-ben külön válogatásalbumot adtak ki ezekre a piacokra, kizárólag a helyi rajongók kedvéért.

4. A rajongók miatt tanult meg oroszul

A Vad angyal sikere után Natalia egyre többször turnézott Oroszországban, ahol az évek során megtanult oroszul – nem is akárhogy: több interjút is adott folyékony nyelvtudással, és a dalaiból is megjelentek orosz nyelvű verziók.

5. Orosz állampolgárságot kapott

A rajongás kölcsönös lett: 2021-ben Natalia Oreiro és a kisfia is megkapták az orosz állampolgárságot, személyesen az orosz elnöktől. Ezzel hivatalosan is az ország egyik legkedveltebb külföldi sztárjává vált.

6. Dokumentumfilm készült róla

2020-ban jelent meg a Nasha Natasha című dokumentumfilm, amely Natalia oroszországi turnéit, rajongói szeretetét és személyes oldalát mutatja be – egy újabb bizonyíték arra, mennyire szoros kapcsolat fűzi a közönségéhez.

7. Díjakkal is elismerték

A Vad angyal nemcsak a nézők, hanem a szakma elismerését is elnyerte. Natalia alakítását Martín Fierro-díjra is jelölték, ami az argentin televíziózás egyik legrangosabb szakmai elismerése.

Galéria / 6 kép

Így néznek ki a Vad angyal szereplői 25 év után: előtte-utána fotók

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Galéria

