7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki

Amikor majd trónra lép, ő lesz az első uralkodó királynő Spanyolországban Izabella királynő (XIX. század) óta. Nem csoda, hogy sokan a modern idők Disney-hercegnőjeként tekintenek rá, hiszen elképesztően elegáns, művelt, felelősségteljes és közben még mindig sugárzik belőle az ifjúság természetes bája. Már 18 évesen, a spanyol alkotmányra tett ünnepélyes esküjével bebizonyította, hogy nemcsak a címe miatt méltó a jövőbeli szerepére, hanem szívből is. „Nincs nagyobb büszkeség annál, mint szolgálni hazámat és a spanyol népet” – mondta akkor meghatódva.

Most, hogy betöltötte a 20-at, íme 7 meglepő és bájos tény a fiatal hercegnőről, aki valóban olyan, mintha egy meséből lépett volna elő.

Lássuk!

