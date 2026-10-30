Életmód
7 híresség, akitől elvették a gyermekét
Forrás: gettyimages
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Több ismert szülő is átélte már, hogy egy bírósági döntés következtében elveszítette gyermeke felügyeleti jogát, vagy jelentősen korlátozták a vele tölthető időt. Halle Berry legfrissebb ügye újra ráirányította a figyelmet azokra a hírességekre, akiknek a magánélete súlyos fordulatot vett. Egy válás önmagában is megterhelő lehet, a gyermekelhelyezés körüli viták pedig évekre megnehezíthetik egy család életét. A hírességek esetében mindez gyakran a nyilvánosság előtt zajlik, ahol a személyes konfliktusokból címlapsztorik születnek. Britney Spears, Sharon Stone és Halle Berry is megtapasztalta, milyen következményekkel járhat egy gyermekfelügyeleti per. A következő válogatásban akadnak ideiglenes döntések, hosszú évekig tartó jogi csatározások és olyan esetek is, amelyekben később sikerült visszaszerezni a felügyeleti jogot.
Lássuk!
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