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7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 17. 18:08

Forrás: Jerod Harris/Getty Images

Liz Hurley
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A sztárvilágban is van, aki ötven felett kezd igazán ragyogni.

Hollywoodban persze könnyű mindent a drága kezelésekre, személyi edzőkre és profi sminkesekre fogni, de ezek a híres nők újra és újra bebizonyítják, hogy a vonzerő jóval több a ránctalan bőrnél. Egyes híres nők ma legalább akkora figyelmet kapnak egy vörös szőnyegen, mint évtizedekkel ezelőtt. És bár mindannyian egészen másképp viszonyulnak az öregedéshez, van bennük valami közös: nem próbálnak húszévesnek látszani.

Lássuk!

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7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk

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