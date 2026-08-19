Hollywoodban persze könnyű mindent a drága kezelésekre, személyi edzőkre és profi sminkesekre fogni, de ezek a híres nők újra és újra bebizonyítják, hogy a vonzerő jóval több a ránctalan bőrnél. Egyes híres nők ma legalább akkora figyelmet kapnak egy vörös szőnyegen, mint évtizedekkel ezelőtt. És bár mindannyian egészen másképp viszonyulnak az öregedéshez, van bennük valami közös: nem próbálnak húszévesnek látszani.

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