Életmód
7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk
Forrás: Jerod Harris/Getty Images
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Sztárok, akiknek döbbenetes módon ugyanolyan az arcuk
Első pillantásra ugyanaz az arc, aztán jobban megnézed a képet, és kiderül, hogy két teljesen különböző hollywoodi sztárt látsz.
Hollywoodban persze könnyű mindent a drága kezelésekre, személyi edzőkre és profi sminkesekre fogni, de ezek a híres nők újra és újra bebizonyítják, hogy a vonzerő jóval több a ránctalan bőrnél. Egyes híres nők ma legalább akkora figyelmet kapnak egy vörös szőnyegen, mint évtizedekkel ezelőtt. És bár mindannyian egészen másképp viszonyulnak az öregedéshez, van bennük valami közös: nem próbálnak húszévesnek látszani.
Lássuk!
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Életmód
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