7 Fehér Lótusz-teória arról, ki fog meghalni a fináléban

Utoljára frissült: 2025. április 4. 09:35

Forrás: MAX

Fehér Lótusz
A Fehér Lótusz sosem volt klasszikus értelemben vett krimi.

Mike White sorozata inkább egy szatirikus társadalmi dráma, amely minden évad elején feldobja a halál ígéretét, hogy aztán egy teljes évadon keresztül boncolgassuk a kérdést: nem az a lényeg, ki követte el a gyilkosságot, hanem az, hogy ki és miért lett az áldozat. A harmadik évad Thaiföldön játszódik, és a finálé előtt egyre csak gyűlnek a rajongói teóriák arról, ki fog meghalni – és miért.

Most bemutatjuk a legizgalmasabb, legösszeesküvés-szagúbb, de meglepően logikus rajongói elméleteket arról, ki esik áldozatul a Fehér Lótusz fináléjában.

Lássuk!

7 Fehér Lótusz-teória arról, ki fog meghalni a fináléban

