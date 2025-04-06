Divat
7 Fehér Lótusz-teória arról, ki fog meghalni a fináléban
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak
Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.
Mike White sorozata inkább egy szatirikus társadalmi dráma, amely minden évad elején feldobja a halál ígéretét, hogy aztán egy teljes évadon keresztül boncolgassuk a kérdést: nem az a lényeg, ki követte el a gyilkosságot, hanem az, hogy ki és miért lett az áldozat. A harmadik évad Thaiföldön játszódik, és a finálé előtt egyre csak gyűlnek a rajongói teóriák arról, ki fog meghalni – és miért.
Most bemutatjuk a legizgalmasabb, legösszeesküvés-szagúbb, de meglepően logikus rajongói elméleteket arról, ki esik áldozatul a Fehér Lótusz fináléjában.
Lássuk!
Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.
Egy tökéletes világban mindannyian egészségesen, boldogan és hosszú életet élve ünnepelhetnénk a 100. születésnapunkat.