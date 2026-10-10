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7 brutálisan dögös új pasisztár, akikért odavagyunk

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 7. 15:39

Forrás: Netflix

Édentől keletre
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Hollywoodban mindig akad néhány férfi, aki egyik napról a másikra mindenki új kedvence lesz.

Elég hozzá egy emlékezetes szerep, egy jól elkapott vörös szőnyeges megjelenés vagy egyszerűen az a bizonyos megmagyarázhatatlan kisugárzás. Most pedig különösen erős a felhozatal: sorra jönnek azok a pasisztárok, akik nemcsak tehetségesek, hanem nehéz róluk levenni a szemünket. Összeszedtük azokat a híres férfiakat, akik most egyre gyakrabban bukkannak fel a képernyőn és valószínűleg még nagyon sokat fogunk hallani róluk.

Lássuk!

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7 brutálisan dögös új pasisztár, akikért odavagyunk

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Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

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A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

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