7 brutálisan dögös új pasisztár, akikért odavagyunk

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Forrás: Netflix
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Elég hozzá egy emlékezetes szerep, egy jól elkapott vörös szőnyeges megjelenés vagy egyszerűen az a bizonyos megmagyarázhatatlan kisugárzás. Most pedig különösen erős a felhozatal: sorra jönnek azok a pasisztárok, akik nemcsak tehetségesek, hanem nehéz róluk levenni a szemünket. Összeszedtük azokat a híres férfiakat, akik most egyre gyakrabban bukkannak fel a képernyőn és valószínűleg még nagyon sokat fogunk hallani róluk.
Lássuk!
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