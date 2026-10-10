Elég hozzá egy emlékezetes szerep, egy jól elkapott vörös szőnyeges megjelenés vagy egyszerűen az a bizonyos megmagyarázhatatlan kisugárzás. Most pedig különösen erős a felhozatal: sorra jönnek azok a pasisztárok, akik nemcsak tehetségesek, hanem nehéz róluk levenni a szemünket. Összeszedtük azokat a híres férfiakat, akik most egyre gyakrabban bukkannak fel a képernyőn és valószínűleg még nagyon sokat fogunk hallani róluk.

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Pinterest mike faist – Sofi Galéria / 7 kép 7 brutálisan dögös új pasisztár, akikért odavagyunk Megnézem a galériát

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