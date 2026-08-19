Életmód
6 sztár, aki saját kertjében termeszt zöldségeket
7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk
A sztárvilágban is van, aki ötven felett kezd igazán ragyogni.
Promóciók
Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre
Napi horoszkóp augusztus 19.: a Rákok fontos célt szeretnének elérni, a Bakok pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére
A hét közepe is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Így néznek ki Adam Sandler lányai: egy az egyben apjára hasonlít első gyermeke
A színész lányai hivatalosan is a színésznői pályára léptek, idén mindketten főszerepet alakítanak.
Híres nők, akik fiatalabb férfihez mentek hozzá
A szerelemben tényleg csak egy szám az életkor? Vannak, akik úgy vélik!
3 dolog, amit az ADHD-val élő emberek sokkal ügyesebben csinálnak, mint mások
Igen, előfordul, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar nehézséget okozhat a mindennapokban, de olyan is, amikor előnybe kerülhetnek az ADHD-sok!
A kertészkedés az elmúlt években reneszánszát éli, és úgy tűnik, a világsztárok sem tudnak ellenállni a saját termesztésű zöldségek és gyümölcsök varázsának. Vannak, akik néhány magaságyásban nevelgetik a kedvenceiket, mások pedig már-már kisebb farmot üzemeltetnek az otthonuk körül. A hírességek otthonait bemutató műsorokban általában az ingatlanok legfényűzőbb vonásait emelik ki, ám sok hollywoodi sztár valójában a kertjére a legbüszkébb. Míg egyesek profi kertészekre bízzák a melót, mások szabadidejük jelentős részét kertészkedéssel töltik. Van, aki igazi kísérletező és a kertje gazdaság benyomását kelti, míg más szerényebb méretű veteményessel próbál boldogulni. Kutatások szerint a kertészkedés a lélekre is jó hatással van és teljesen kikapcsolja az elmét.
Mutatjuk azokat a hírességeket, akik a reflektorfényt időnként ásóra és locsolókannára cserélik.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal
Promóciók
Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre
Hailey Bieber körmöse elárulta, melyik szín fogja uralni az őszi manikűrtrendeket
Hailey Bieber manikűrjei mindig új trendeket indítanak, így nem meglepő, hogy körmöse már most tudja, melyik árnyalatért rajonganak majd ősszel.
7 híres nő, akik közel 60 évesen is bombázóak: kiderült a titkuk
A sztárvilágban is van, aki ötven felett kezd igazán ragyogni.
Napi horoszkóp augusztus 19.: a Rákok fontos célt szeretnének elérni, a Bakok pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére
A hét közepe is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Ilyen volt egy szexjelenet forgatása Hollywoodban, amikor intimitáskoordinátor még hírből sem létezett
A mai forgatások szigorú szabályai előtt a szexjelenetek sokszor egészen másképp készültek Hollywoodban – és néhány kulisszatitok mai szemmel egyenesen megdöbbentő.
3 dolog, amit az ADHD-val élő emberek sokkal ügyesebben csinálnak, mint mások
Igen, előfordul, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar nehézséget okozhat a mindennapokban, de olyan is, amikor előnybe kerülhetnek az ADHD-sok!
Híres nők, akik fiatalabb férfihez mentek hozzá
A szerelemben tényleg csak egy szám az életkor? Vannak, akik úgy vélik!