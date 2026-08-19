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6 sztár, aki saját kertjében termeszt zöldségeket

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#saját kert
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Bíborka
Sztárok, Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 17. 15:39

Forrás: Getty Images

6 sztár, aki saját kertjében termeszt zöldségeket
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A vörös szőnyegen a legdrágább ruhákban látjuk őket, otthon viszont sokan gumicsizmát húznak, és örömmel szüretelik a saját paradicsomukat vagy salátájukat.

A kertészkedés az elmúlt években reneszánszát éli, és úgy tűnik, a világsztárok sem tudnak ellenállni a saját termesztésű zöldségek és gyümölcsök varázsának. Vannak, akik néhány magaságyásban nevelgetik a kedvenceiket, mások pedig már-már kisebb farmot üzemeltetnek az otthonuk körül. A hírességek otthonait bemutató műsorokban általában az ingatlanok legfényűzőbb vonásait emelik ki, ám sok hollywoodi sztár valójában a kertjére a legbüszkébb. Míg egyesek profi kertészekre bízzák a melót, mások szabadidejük jelentős részét kertészkedéssel töltik. Van, aki igazi kísérletező és a kertje gazdaság benyomását kelti, míg más szerényebb méretű veteményessel próbál boldogulni. Kutatások szerint a kertészkedés a lélekre is jó hatással van és teljesen kikapcsolja az elmét.

Mutatjuk azokat a hírességeket, akik a reflektorfényt időnként ásóra és locsolókannára cserélik.

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7 sztár, aki saját kertjében termeszt zöldségeket

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