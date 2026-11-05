Életmód
6 sztár, aki feloldatta a töltéseit – és megmutatta, hogyan néz ki nélkülük
Forrás: Getty Images
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A szépségtrendek Hollywoodban is folyamatosan változnak. Míg néhány évvel ezelőtt a feltűnően telt ajkak, hangsúlyos arccsontok és tökéletesre formált arcvonások uralták a vörös szőnyeget és az Instagramot, az utóbbi időben mintha egy egészen más irány kezdene teret nyerni. Egyre több híresség beszél nyíltan arról, hogy túlzásba vitte a töltéseket, nem volt elégedett az eredménnyel, vagy egyszerűen újra természetesebbnek szeretné látni az arcát. A folyamat ráadásul bizonyos esetekben visszafordítható. A hialuronsav-alapú töltőanyagokat hialuronidáz nevű enzimmel lehet lebontani, bár ez sem kockázat- és kellemetlenségmentes beavatkozás, és nem minden típusú töltőanyag oldható fel ilyen módon.
Courteney Cox például évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy megszabadul a töltéseitől, később pedig egészen őszintén beszélt arról, mennyire megváltozott közben a saját arcáról alkotott képe. „Feloldattam az összes töltésemet. Olyan természetes vagyok, amennyire csak lehet. Jobban érzem magam, mert újra úgy nézek ki, mint én” – mesélte korábban a Jóbarátok sztárja, aki szerint idővel már ő maga sem érzékelte, hogy egyre több beavatkozást végeztetett, és csak később ismerte fel, mennyire megváltozott az arca.
És korántsem ő az egyetlen. Volt, aki egy rosszul sikerült eredmény miatt döntött a feloldás mellett, más egyszerűen belefáradt abba, hogy már nem önmagát látja a tükörben. Akadt olyan sztár is, aki éveken keresztül nem látta töltőanyag nélkül a saját természetes arccsontját.
Mutatjuk azokat a hírességeket, akik úgy döntöttek, ideje visszafordítani korábbi szépészeti beavatkozásaikat!
Courteney Cox
A Jóbarátok Monicája az egyik legismertebb sztár, aki nyíltan beszélt a töltőanyagokkal kapcsolatos megbánásáról. Courteney Cox elmondása szerint egy idő után már nem érzékelte úgy a változást, ahogyan azt a környezete látta, és újabb és újabb beavatkozások követték egymást. Végül úgy döntött, feloldatja a töltéseit. Később azt mondta, sokkal jobban érzi magát, mert ismét saját magát látja a tükörben, és megtanulta elfogadni azt is, hogy az arc természetes módon változik az idő múlásával.
Blac Chyna, azaz Angela White
Az egyik leglátványosabb átalakulás kétségtelenül Angela White-é, akit sokáig Blac Chyna néven ismert a világ. 2023-ban kamerák előtt kezdte el feloldatni az arcába adott töltőanyagokat: az ajkából, az arcából és az állkapcsa környékéről is eltávolíttatta őket. Azt mondta, belefáradt a korábbi megjelenésébe, amely szerinte már teljesen megváltoztatta az arcát. Döntését azzal magyarázta, hogy szeretne „visszatérni Angelához”, és később boldogan mutatta meg természetesebb arcát követőinek.
Tallulah Willis
Bruce Willis és Demi Moore lánya 2024-ben árulta el, hogy feloldatta a töltéseit, és egyúttal meg is mutatta az eredményt az Instagramon. A beavatkozás számára különösen nagy változást jelentett: saját bevallása szerint körülbelül hat éve nem látta a valódi csontozatát töltőanyag nélkül. Tallulah azt is elismerte, hogy nem volt egyszerű eljutnia erre a pontra, mert korábban könnyen belekerült abba a gondolkodásba, hogy a több beavatkozás jobb eredményt jelent.
Kristin Davis
A Szex és New York Charlotte-ja sem titkolta, hogy kipróbálta a töltéseket, az élmény azonban nem mindig volt pozitív számára. Kristin Davis elmondta, volt olyan töltése, amellyel elégedett volt, máskor viszont annyira rossznak érezte az eredményt, hogy fel kellett oldatnia. A színésznő arról is beszélt, mennyire megviselte a külsejét érő folyamatos internetes kritika: saját bevallása szerint sírt is a kegyetlen megjegyzések miatt.
Lottie Moss
Kate Moss féltestvére 2023-ban döntött úgy, hogy feloldatja a korábban az ajkába adott töltőanyagot. Lottie Moss a folyamatot követőivel is megosztotta, és nem titkolta, hogy maga a feloldás meglehetősen fájdalmas volt. Érdekesség, hogy elmondása szerint körülbelül 450 fontot fizetett annak idején a töltésért – majd nagyjából ugyanennyibe került annak eltávolítása is. A modell ennek ellenére elégedett volt azzal, hogy végül egy visszafogottabb, természetesebb megjelenés mellett döntött.
Melanie Griffith
Melanie Griffith esetében részben a környezet visszajelzései indították el a változást. A színésznő korábban arról beszélt, hogy ő maga nem is érzékelte, mennyire megváltozott az arca, amíg egyre több bántó megjegyzést nem kapott a külsejére. Végül másik orvoshoz fordult, aki elkezdte feloldani a korábban beadott anyagokat. Griffith később azt mondta, reméli, hogy ismét természetesebbnek látszik.
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