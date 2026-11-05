6 sztár, aki feloldatta a töltéseit – és megmutatta, hogyan néz ki nélkülük

A szépségtrendek Hollywoodban is folyamatosan változnak. Míg néhány évvel ezelőtt a feltűnően telt ajkak, hangsúlyos arccsontok és tökéletesre formált arcvonások uralták a vörös szőnyeget és az Instagramot, az utóbbi időben mintha egy egészen más irány kezdene teret nyerni. Egyre több híresség beszél nyíltan arról, hogy túlzásba vitte a töltéseket, nem volt elégedett az eredménnyel, vagy egyszerűen újra természetesebbnek szeretné látni az arcát. A folyamat ráadásul bizonyos esetekben visszafordítható. A hialuronsav-alapú töltőanyagokat hialuronidáz nevű enzimmel lehet lebontani, bár ez sem kockázat- és kellemetlenségmentes beavatkozás, és nem minden típusú töltőanyag oldható fel ilyen módon.

Courteney Cox például évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy megszabadul a töltéseitől, később pedig egészen őszintén beszélt arról, mennyire megváltozott közben a saját arcáról alkotott képe. „Feloldattam az összes töltésemet. Olyan természetes vagyok, amennyire csak lehet. Jobban érzem magam, mert újra úgy nézek ki, mint én” – mesélte korábban a Jóbarátok sztárja, aki szerint idővel már ő maga sem érzékelte, hogy egyre több beavatkozást végeztetett, és csak később ismerte fel, mennyire megváltozott az arca.

És korántsem ő az egyetlen. Volt, aki egy rosszul sikerült eredmény miatt döntött a feloldás mellett, más egyszerűen belefáradt abba, hogy már nem önmagát látja a tükörben. Akadt olyan sztár is, aki éveken keresztül nem látta töltőanyag nélkül a saját természetes arccsontját.

Mutatjuk azokat a hírességeket, akik úgy döntöttek, ideje visszafordítani korábbi szépészeti beavatkozásaikat!

Courteney Cox

A Jóbarátok Monicája az egyik legismertebb sztár, aki nyíltan beszélt a töltőanyagokkal kapcsolatos megbánásáról. Courteney Cox elmondása szerint egy idő után már nem érzékelte úgy a változást, ahogyan azt a környezete látta, és újabb és újabb beavatkozások követték egymást. Végül úgy döntött, feloldatja a töltéseit. Később azt mondta, sokkal jobban érzi magát, mert ismét saját magát látja a tükörben, és megtanulta elfogadni azt is, hogy az arc természetes módon változik az idő múlásával.

forrás: Getty Images

Blac Chyna, azaz Angela White

Az egyik leglátványosabb átalakulás kétségtelenül Angela White-é, akit sokáig Blac Chyna néven ismert a világ. 2023-ban kamerák előtt kezdte el feloldatni az arcába adott töltőanyagokat: az ajkából, az arcából és az állkapcsa környékéről is eltávolíttatta őket. Azt mondta, belefáradt a korábbi megjelenésébe, amely szerinte már teljesen megváltoztatta az arcát. Döntését azzal magyarázta, hogy szeretne „visszatérni Angelához”, és később boldogan mutatta meg természetesebb arcát követőinek.

forrás: Getty Images

Tallulah Willis

Bruce Willis és Demi Moore lánya 2024-ben árulta el, hogy feloldatta a töltéseit, és egyúttal meg is mutatta az eredményt az Instagramon. A beavatkozás számára különösen nagy változást jelentett: saját bevallása szerint körülbelül hat éve nem látta a valódi csontozatát töltőanyag nélkül. Tallulah azt is elismerte, hogy nem volt egyszerű eljutnia erre a pontra, mert korábban könnyen belekerült abba a gondolkodásba, hogy a több beavatkozás jobb eredményt jelent.

forrás: Getty Images

Kristin Davis

A Szex és New York Charlotte-ja sem titkolta, hogy kipróbálta a töltéseket, az élmény azonban nem mindig volt pozitív számára. Kristin Davis elmondta, volt olyan töltése, amellyel elégedett volt, máskor viszont annyira rossznak érezte az eredményt, hogy fel kellett oldatnia. A színésznő arról is beszélt, mennyire megviselte a külsejét érő folyamatos internetes kritika: saját bevallása szerint sírt is a kegyetlen megjegyzések miatt.

forrás: Getty Images

Lottie Moss

Kate Moss féltestvére 2023-ban döntött úgy, hogy feloldatja a korábban az ajkába adott töltőanyagot. Lottie Moss a folyamatot követőivel is megosztotta, és nem titkolta, hogy maga a feloldás meglehetősen fájdalmas volt. Érdekesség, hogy elmondása szerint körülbelül 450 fontot fizetett annak idején a töltésért – majd nagyjából ugyanennyibe került annak eltávolítása is. A modell ennek ellenére elégedett volt azzal, hogy végül egy visszafogottabb, természetesebb megjelenés mellett döntött.

forrás: Getty Images

Melanie Griffith

Melanie Griffith esetében részben a környezet visszajelzései indították el a változást. A színésznő korábban arról beszélt, hogy ő maga nem is érzékelte, mennyire megváltozott az arca, amíg egyre több bántó megjegyzést nem kapott a külsejére. Végül másik orvoshoz fordult, aki elkezdte feloldani a korábban beadott anyagokat. Griffith később azt mondta, reméli, hogy ismét természetesebbnek látszik.

forrás: Getty Images

Videók

Videók