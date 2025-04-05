Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

"Nehéz természetű és hálátlan" - 6 színész, akivel senki nem akar többé együtt dolgozni Hollywoodban

#Sztárok
#Hollywood
#Színésznő
#Forgatás
#közös munka
#rossz hírnév
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 4. 11:05

Forrás: GETTY IMAGES

színésznő
A nap cikke

4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban

Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon

Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.

Olvasd el!

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Olvasd el!

5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.

Facebook
Twitter
Pinterest
Hollywood sokkal összetettebb és keményebb világ, mint amilyennek a vörös szőnyegről tűnik.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Napi 14 óra munka és tilos a mosdószünet: híres rendezők és színészek, akik soha többé nem akarnak együtt dolgozni

A sikert gyakran személyes konfliktusok, túlterhelt forgatások és a hírnév súlya árnyékolja be. Egyes színészek és színésznők az évek során olyan hírnevet szereztek maguknak, ami miatt sok rendező és producer inkább elkerüli őket, még akkor is, ha tehetségük megkérdőjelezhetetlen.

A következő válogatásban olyan nagy sztárok kaptak helyet, akiket mindannyian imádunk egy-egy vagy akár több szerepük miatt, de a szakma már kicsit sem csak így nézi őket. Sőt, mi több, még a tehetségük sem érdekli őket, csak soha többé ne kelljen ezekkel a sztárokkal dolgozniuk, ugyanis a filmes siker mellett eltörpül az a feszültség és stressz, amit ők okoznak másoknak a forgatások alatt.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép

6 színész, akivel senki nem akar többé együtt dolgozni Hollywoodban

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Önismeret

Mi a totemállatod születési hónapod szerint? Fedezd fel, mi lakozik benned!

Minden ember hordoz magában egy állati ösztönt, egy szimbolikus erőt, ami a természettel és az ösztönvilágunkkal köt össze. A totemállat tulajdonképpen egy metafora, ami megmutatja, hogyan működsz, és milyen tulajdonságaid erőteljesek. Vajon születési hónapod szerint melyik a te totemállatod?

Kép
Divat

2025 divatszíne egyszerűen tökéletes - Így hordd a mindennapokban!

Az elmúlt években a divatban egyre nagyobb szerepet kaptak a természetközeli, földes árnyalatok, így nem is csoda, hogy ez a szín lett 2025 divatszíne.

Kép
Sztárok

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Kép
Szépség

Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon

Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Kép
Divat

A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.