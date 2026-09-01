6 híresség, akinek ugyanaz a párja, mint a világhírnév előtt

Akadnak világsztárok, akiknek a párja már akkor mellettük volt, amikor még szó sem volt vörös szőnyegről, dollármilliókról vagy rajongók tömegeiről. Van, aki középiskolásként ismerte meg élete szerelmét, más a karrierje legelején találkozott későbbi házastársával – és azóta is együtt vannak.

A hírnév alaposan át tudja alakítani egy kapcsolat dinamikáját. Folyamatos utazás, forgatások, nyilvánosság és az azzal járó figyelem – nem véletlen, hogy Hollywoodban sok kapcsolat nem állja ki az idő próbáját. Éppen ezért különösen érdekesek azok a sztárok, akik mellett még mindig ugyanaz az ember áll, aki jóval a világhírnév előtt megismerte őket. Ők még látták a sikertelen meghallgatásokat, a bizonytalanságot és azokat az éveket, amikor egyáltalán nem lehetett tudni, hogy egyszer az egész világ ismerni fogja a párjuk nevét.

LeBron James és Savannah James

LeBron James és Savannah James története jóval az NBA-szupersztárság előtt kezdődött. A pár még középiskolásként ismerkedett meg Ohióban: LeBron már akkor tehetséges kosárlabdázónak számított, de természetesen még messze volt attól a globális hírnévtől, amely később várt rá. Savannah egy interjúban felidézte, hogy az első randijuk egy Outback Steakhouse-ban volt. Kapcsolatuk LeBron elképesztő karrierjét is túlélte, 2013-ban pedig összeházasodtak. Ma három közös gyermekük van. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy már akkor ott volt a világ egyik legismertebb sportolója mellett, amikor az még csak álmodott arról, ami később valósággá vált.

Bono és Ali Hewson

Bono és Ali Hewson szerelmi története szinte filmbe illő: még tinédzserek voltak, amikor megismerték egymást Dublinban. Ali tehát már jóval azelőtt ismerte a későbbi U2-frontembert, hogy Bono a világ egyik legismertebb rocksztárja lett volna. Kapcsolatuk a zenekar felemelkedését és a vele járó elképesztő életmódváltást is túlélte. 1982-ben házasodtak össze, négy gyermekük született, és több mint négy évtizeddel később is együtt vannak. Nem rossz teljesítmény egy olyan kapcsolat esetében, amely még azelőtt kezdődött, hogy a világ egyáltalán megismerte volna Bono nevét.

Denzel Washington és Pauletta Washington

Denzel Washington és Pauletta Pearson története kicsit eltér a klasszikus középiskolai szerelmektől, de Pauletta szintén a színész életének jóval a világhírnév előtti korszakában érkezett. A hetvenes években, a Wilma című televíziós film munkálatai során találkoztak, amikor Denzel karrierje még éppen csak elindult. Évekkel azelőtt járunk, hogy a Glory, a Malcolm X, a Training Day vagy a későbbi hollywoodi sikerek a világ egyik legelismertebb színészévé tették volna. 1983-ban házasodtak össze, négy gyermekük született, kapcsolatuk pedig több mint négy évtized után is tart. Denzel ráadásul többször beszélt arról, hogy egy hosszú házasság mögött nincs egyetlen mágikus titok: elkötelezettség és rengeteg munka kell hozzá.

Snoop Dogg és Shante Broadus

Talán az egyik legjobb „még a hírnév előtt” történet Snoop Doggé. Shante Broadus ugyanis nem akkor találkozott a rapperrel, amikor már világsztárként partikra járt – hanem amikor még Calvin Broadus néven középiskolába járt. A két fiatal a Long Beach Polytechnic High School tanulójaként ismerte meg egymást, együtt jártak iskolai rendezvényekre és bálokra, kapcsolatuk tehát évekkel Snoop Dogg zenei áttörése előtt kezdődött. 1997-ben házasodtak össze. Kapcsolatuk korántsem volt mindig zökkenőmentes: Snoop 2004-ben beadta a válókeresetet, később azonban kibékültek, 2008-ban pedig megújították házassági fogadalmukat. Történetük így talán éppen azért érdekes, mert nem egy tökéletes hollywoodi tündérmese. Több évtized, világhírnév és komoly hullámvölgyek után is egymás mellett kötöttek ki.

Melissa McCarthy és Ben Falcone

Melissa McCarthy és Ben Falcone története azért különösen szerethető, mert már jóval azelőtt egymásra találtak, hogy McCarthy Hollywood egyik legismertebb komikusa lett volna. Hivatalosan 1998-ban ismerkedtek meg Los Angelesben, amikor mindketten a The Groundlings improvizációs társulat egyik komédiaíró kurzusára jártak. McCarthy később úgy emlékezett vissza, hogy Falcone különös, visszafogott humora azonnal felkeltette a figyelmét, és már az első naptól barátok lettek. A pár 2005-ben házasodott össze, két lányuk született, és a magánélet mellett a munkában is igazi párost alkotnak. Közös produkciós céget alapítottak, Falcone pedig több McCarthy főszereplésével készült filmet – köztük a Tammy, A főnök és a Life of the Party című vígjátékokat – is rendezett vagy írt. Kapcsolatuk így ritka hollywoodi történet: együtt indultak el akkor, amikor még egyikük sem tudhatta, hová vezet majd a karrierje, és több mint két évtizeddel később is egymás mellett vannak.

Mark Zuckerberg és Priscilla Chan

Mark Zuckerberg és Priscilla Chan története még azelőtt kezdődött, hogy a Facebook egyáltalán létezett volna. 2003-ban, a Harvardon ismerkedtek meg egy egyetemi bulin, méghozzá állítólag a mosdóhoz vezető sorban. Zuckerberg ekkor még egyetemista volt, a Facebookot pedig csak a következő évben, 2004-ben indította el. Miközben az oldal egy egyetemi projektből a világ egyik legnagyobb közösségi platformjává nőtte ki magát, kapcsolatuk is megmaradt. 2010-ben összeköltöztek, 2012-ben pedig egy meglepetésszerű, szűk körű ceremónián összeházasodtak. Chan közben saját karriert épített: gyermekorvos lett, később pedig Zuckerberggel közösen létrehozta a Chan Zuckerberg Initiative nevű filantróp szervezetet. Ma már három lányuk van.