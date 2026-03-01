Nem a méret a lényeg: 5 sztárpár, akik között elképesztő nagy a magasság-különbség

A vörös szőnyegen mindig van mit figyelni: ruhák, botrányos megszólalások, sminkek, hajköltemények... és van, hogy a párok magasság-különbsége.

Őket látva a kényelmes kanapénkon az a kérdés járhat a fejünkben: vajon nem zavarja őket a mindennapokban? Ezt hogy hozták össze?

Egy 2026-ban a Frontiers in Psychology folyóiratban publikált tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a magasság tényleg befolyásolja, kit választunk partnernek. A kutatás szerint a heteroszexuális nők jellemzően olyan férfiakat részesítenek előnyben, akik átlagosan kicsit (kb. 2–2,5 cm-rel) magasabbak náluk, miközben a férfiak inkább a náluk kisebb vagy enyhén alacsonyabb nőket preferálják - különösen rövid távú kapcsolatok esetén. Ez a „férfi legyen magasabb” norma az elmúlt évtizedek evolúciós és szociális tendenciáiból is fakad - de természetesen vannak sztárpárok, akik rácáfolnak erre (ugye, Zendaya és Tom Holland?!)

Ez az eredmény jól példázza, hogy a magasság nemcsak látványos különbség a sztárpárokban, hanem egy olyan tényező a párválasztásban, amelyet az emberek tudatosan, vagy épp tudat alatt figyelembe vesznek.

És bár a szerelem természetesen nem csak számokról szól, érdekes végigcsekkolni a vörös szőnyeg gerlicéit!

Galéria / 5 kép Nem a méret a lényeg: 5 celebpár, akik között elképesztő nagy a magasság-különbség

