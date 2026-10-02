Virágzó minimalizmus: 5 sztárotthon, ami bizonyítja, hogy a kevesebb néha több

Az elmúlt években mintha minden a maximalizmusról szólt volna. Színek, minták, galériafalak, különleges tárgyak és a „több több” elve váltotta fel azt a hófehér, már-már steril minimalizmust, amely a 2010-es éveket uralta. Csakhogy a minimalizmus valójában nem tűnt el – egyszerűen csak felnőtt. 2026-ban már kevésbé szól arról, hogy minden felület legyen üres és minden tárgy bézs, sokkal inkább a tudatosan kiválasztott bútorokról, természetes anyagokról, lágy neutrális árnyalatokról és arról, hogy hagyjuk érvényesülni magát a teret. A Homes & Gardens szerint a minimalizmus új változata melegebb és rétegzettebb, miközben a személyiségnek is több helyet enged. Már nem az a cél, hogy minél több tárgyat eltüntessünk, és az egész lakást fehérre fessük. A hangsúly inkább azon van, hogy mindennek legyen oka, ami bekerül a térbe. Ha pedig bizonyíték kell arra, hogy a kevesebb tényleg lehet több, elég bekukkantani ebbe az öt sztárotthonba.

– amikor maga a ház a dekoráció

Ha van híresség, akinek a neve mára szinte összeforrt a minimalista lakberendezéssel, az . Hidden Hills-i otthonát Axel Vervoordt belga designerrel és műkereskedővel alakította ki, az eredményt pedig Kim korábban „minimalista kolostorként” jellemezte. A berendezés helyett itt maga az építészet kerül főszerepbe. Fehér és törtfehér árnyalatok, íves formák, szinte teljesen üres felületek és gondosan megválasztott, szoborszerű bútorok határozzák meg a tereket. Még a nappaliban sincs szükség tucatnyi dekorációra: egy különleges kanapé vagy műalkotás önmagában elég ahhoz, hogy fókuszpontot teremtsen.

Amit elleshetsz tőle: ne akarj minden üres sarkot megtölteni. Ha van egy szép építészeti részlet, különleges bútor vagy műalkotás a szobában, adj neki teret érvényesülni.

– minimalizmus farmhouse módra

New York-i lakása tökéletes ellenpélda arra, hogy a minimalizmusnak hidegnek kellene lennie. A színésznő a brooklyni General Assembly stúdióval dolgozott együtt, és a végeredményben a farmhouse stílus találkozik a városi minimalizmussal. A fehér falakat és letisztult vonalakat rengeteg világos fa, természetes fény és egyszerű forma ellensúlyozza. Különösen a konyha mutatja meg jól, hogyan lehet egy helyiség egyszerre világos, nyugodt és otthonos anélkül, hogy telepakolnánk dekorációval.

Amit elleshetsz tőle: ha túl hidegnek érzed a neutrális enteriőrt, ne feltétlenül több dekorációval próbáld otthonosabbá tenni. A világos fa, lenvászon, kerámia és más természetes textúrák ugyanúgy képesek melegséget vinni a térbe.

és Nicola Peltz Beckham – a természetes fény a legszebb dekoráció

és Nicola Peltz Beckham Beverly Hills-i otthonában a minimalizmus mid-century modern elemekkel találkozik. Íves kanapé, szoborszerű bútorok, természetes anyagok és szinte teljesen neutrális színpaletta jelenik meg a helyiségekben. A nappali-étkező térben a krém, taupe és világos fa dominál, miközben a padlótól plafonig érő áttetsző függönyök megszűrik, de nem zárják ki a természetes fényt. Mivel kevés a felesleges bútor, a tér szellős marad, és sokkal nagyobb szerepet kapnak az egyes tárgyak formái és textúrái.

Amit elleshetsz tőlük: néha nem újabb dekorációra van szükség, hanem kevesebbre. Engedd be a természetes fényt, és válassz néhány karakteresebb, organikus formájú tárgyat sok apró kiegészítő helyett.

– nyugalom Manhattan közepén

Ha valahol különösen jól jön egy nyugodt otthon, az New York. korábbi Upper West Side-i penthouse-a éppen ezért érdekes: miközben a lakás megőrizte a georgiánus építészet jellegzetességeit, a belső tereket kortárs és visszafogott irányba vitték el. A színésznő a Gramercy Design stúdióval dolgozott együtt a felújításon. A világos, levegős helyiségekben nincs vizuális túlterheltség, ugyanakkor a történelmi részletek miatt az enteriőr nem válik személytelenné. Az eredmény modern, de nem steril – inkább olyan, mint egy csendes menedék a világ egyik legnyüzsgőbb városában.

Amit elleshetsz tőle: nem kell minden régi részlettől megszabadulni ahhoz, hogy egy otthon modern legyen. Sokszor éppen a díszlécek, eredeti nyílászárók vagy régebbi építészeti elemek adják meg azt a karaktert, ami miatt a minimalista berendezés sem lesz unalmas.

– a „meleg minimalizmus” tökéletes példája

Brentwoodban található farmhouse otthona talán azok számára a legjobb inspiráció, akik szeretik a letisztult tereket, de nem szeretnének egy bemutatóteremben élni. A ház kialakításán Steve Giannetti építész és Brooke Giannetti enteriőrdesigner dolgozott, a konyha pedig különösen jól ötvözi a farmhouse stílust a minimalizmussal. A visszafogott színek és egyszerű formák mellett természetes anyagok gondoskodnak arról, hogy az összhatás meleg és élhető maradjon. Garner otthonának kültéri részein ugyanez a szemlélet folytatódik: a medence körül tiszta vonalak és természetes anyagok dominálnak, kevés bútorral és dekorációval.

Amit elleshetsz tőle: ha szereted a minimalizmust, de félsz a steril hatástól, ne a tárgyak számát növeld, hanem a textúrákat. Fa, kő, len, gyapjú és kézzel készült kerámia mellett egy egyszerű enteriőr is sokkal barátságosabbnak érződik.

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