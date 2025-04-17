Horoszkóp
4 sztár, aki nagyon szerepelni akart A Fehér Lótuszban, de nem válogatták be

#Sorozat
#szereplőválogatás
#A Fehér Lótusz
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 17. 11:05

Forrás: © FabioLovino

A Fehér Lótusz
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Olvasd el!

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Olvasd el!

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.

Ki merjük jelenteni, hogy Hollywoodban most az minden színész egyik legnagyobb álma, hogy bekerülhessen Mike White sorozatába - de sajnos nem mindenki válthatja ezt valóra.

Igazából bármiben fogadni mernénk arra, hogy az elmúlt években kifejezetten sok sztár bakancslistájára felkerült Hollywoodban egy szerep A Fehér Lótusz sorozatban, hiszen egyértelműen ez az egyik legsikeresebb show ma – Jennifer Coolidge pedig például ennek a szériának köszönheti, hogy végre a kritikusok is elismerték őt színésznőként a Tanyaként nyújtott alakításáért. „MINDENKI jelentkezik A Fehér Lótusz szereplőválogatására” – mondta a harmadik évad egyik sztárja, a Laurie-t életre keltő Carrie Coon.

Viszont a helyzet az, hogy a luxusüdülők csak kevés vendéget fogadnak, szóval csak néhány kiváltságos színész vehet részt ezeken az utazásokon. És vannak sztárok akik TÉNYLEG nagyon-nagyon be akarnak kerülni a sorozatba: a második évadban Daphne-t játszó Meghann Fahy például már az első szezon castingján is részt vett. Rachel szerepét szerette volna megkapni, de azt végül Alexandra Daddarióra osztották. „Elképesztő volt, biztos vagyok benne, hogy többszáz másik ember jelentkezett a szerepére” – jelentette ki Meghann. És nem ő az egyetlen, aki őszintén bevallotta, be akar csekkolni A Fehér Lótusz üdülőhelyek egyikébe! Jennifer Aniston például azt mondja, megszállottan imádja a szériát, és szívesen beugrana, mint Jennifer Coolidge testvére, hogy megbosszulja a halálát.

De nézzük, kik jelentkeztek sikertelenül A Fehér Lótuszba!

Lily Allen

Az énekesnőt elég hamar kioffolták: bár küldött be magáról felvételeket, be sem hívták a castingra.

Lily Allen feltételezhetőleg A Fehér Lótusz harmadik évadjába akart bekerülni.
forrás: Victoria Jones - PA Images/Getty Images
Lily Allen feltételezhetőleg A Fehér Lótusz harmadik évadjába akart bekerülni.

Woody Harrelson

Az éhezők viadala sztárja elég régóta tárgyal már A Fehér Lótusz alkotóival: eredetileg ő lett volna Rick a harmadik évadban Walton Goggins helyett, de szóba került az is, hogy Frank szerepét rábízzák Sam Rockwell helyett, de nem fért be az időbeosztásába.

Woody Harrelsont több szerepre is kinézték a harmadik évadban.
forrás: Kate Green/Getty Images
Woody Harrelsont több szerepre is kinézték a harmadik évadban.

Jessica Capshaw

A Grace klinika színésznője, Jessica Capshaw Kate szerepével szemezett a harmadik szezonban, de Leslie Bibb lett a befutó – viszont egyáltalán nem haragszik ezért, mert fantasztikusnak tartja az alakítását. És Jessica nem adja fel, továbbra is be akar kerülni a sorozatba: „Ezt csináltam A Grace klinikábal is. Csak jelentkeztem és jelentkeztem, harmadjára sikerült. De remélem, Mike White és A Fehér Lótusz esetében elég lesz két próbálkozás is.”

A Grace klinika sztárja nem adja fel, amíg be nem kerül a sorozatba!
forrás: Marleen Moise/Getty Images
A Grace klinika sztárja nem adja fel, amíg be nem kerül a sorozatba!

Evan Peters

A Jeffrey Dahmer – Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori főszereplője volt az első választás Ethan karakterére a második évadban, de egyszerűen nem tudta elvállalni, ezért Will Sharpe mellett döntöttek.

El tudnád képzelni Evan Peterst Ethan szerepében?
forrás: Gilbert Flores/Getty Images
El tudnád képzelni Evan Peterst Ethan szerepében?

Már ledaráltad mindhárom évadot, és most nem tudod, mit kezdj magaddal? Segítünk!

Galéria / 6 kép

6 zseniális sorozat, amit meg kell nézned, ha szereted a Fehér Lótuszt

